Платформу Vezha для одночасного аналізу відео з БпЛА інтегрували в систему DELTA – Міноборони

Платформа відеоаналізу Vezha, яка забезпечує оперативний доступ до відеотрансляцій з дронів у реальному часі, інтегрували в бойову систему DELTA, що підвищує точність і оперативність українських військових операцій завдяки кращій взаємодії та обміну даними між екіпажами дронів, артилерією та командними пунктами.

Джерело: заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко

Деталі: У Міноборони пояснили, що Vezha надає українським військовим технологічну перевагу та усуває залежність від інших платформ на противагу російським окупантам, що досі користуються сторонніми відеоплатформами, які часто блокуються їхніми розробниками або російською владою.

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Пряма мова: "Завдяки Vezha військові аналізують відео з сотень БпЛА, виявляють та класифікують понад 4000 об’єктів розвідки щодня. Голосове спілкування, спільне дешифрування відеоматеріалів та моніторинг ефективності підрозділів дронів дозволяють нашим бійцям діяти швидко та завдавати значних втрат противнику".

Деталі: В міноборони зазначають, що Vezha доповнила екосистему продуктів бойової системи DELTA. Автентифікація через бойову систему гарантує безпечний обмін даними та захист від несанкціонованого доступу до трансляцій.

Інтеграція Vezha в систему DELTA стала можливою завдяки співпраці кількох українських команд, серед яких 411 окремий батальйон "Яструби", Центр інновацій Міністерства оборони, команд стримінгових платформ Tube і Raven та Центру масштабування технологічних рішень.

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Наразі об’єднана команда продовжує розширювати можливості стримінгу, щоб підтримувати тисячі одночасних трансляцій з різних типів дронів та камер. Також удосконалюється штучний інтелект платформи Avengers для автоматизованого виявлення на відео ворога в складних умовах, як-от маскування чи густий ліс.

Довідково: DELTA – це унікальна екосистема військових продуктів, що побудована за стандартами НАТО. Вона дозволяє бачити поле бою в режимі реального часу та відображає повітряну, наземну, морську ситуацію на цифровій мапі.

Також до системи входять месенджер і стримінг, які дозволяють спілкуватися в захищеному контурі та бачити трансляцію з БПЛА в реальному часі. Система дозволяє обмінюватися інформацією в межах підрозділу, бригади, а за потреби – і з союзниками.

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Передісторія: