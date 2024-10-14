Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Платформу Vezha для одночасного аналізу відео з БпЛА інтегрували в систему DELTA – Міноборони

"Українська правда"Понеділок, 14 жовтня 2024, 11:26
Платформу Vezha для одночасного аналізу відео з БпЛА інтегрували в систему DELTA – Міноборони
Фото: Міноборони

Платформа відеоаналізу Vezha, яка забезпечує оперативний доступ до відеотрансляцій з дронів у реальному часі, інтегрували в бойову систему DELTA, що підвищує точність і оперативність українських військових операцій завдяки кращій взаємодії та обміну даними між екіпажами дронів, артилерією та командними пунктами.

Джерело: заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко

Деталі: У Міноборони пояснили, що Vezha надає українським військовим технологічну перевагу та усуває залежність від інших платформ на противагу російським окупантам, що досі користуються сторонніми відеоплатформами, які часто блокуються їхніми розробниками або російською владою.

Реклама:

Пряма мова: "Завдяки Vezha військові аналізують відео з сотень БпЛА, виявляють та класифікують понад 4000 об’єктів розвідки щодня. Голосове спілкування, спільне дешифрування відеоматеріалів та моніторинг ефективності підрозділів дронів дозволяють нашим бійцям діяти швидко та завдавати значних втрат противнику". 

Деталі: В міноборони зазначають, що Vezha доповнила екосистему продуктів бойової системи DELTA. Автентифікація через бойову систему гарантує безпечний обмін даними та захист від несанкціонованого доступу до трансляцій. 

Інтеграція Vezha в систему DELTA стала можливою завдяки співпраці кількох українських команд, серед яких 411 окремий батальйон "Яструби", Центр інновацій Міністерства оборони, команд стримінгових платформ Tube і Raven та Центру масштабування технологічних рішень.

РЕКЛАМА:

Наразі об’єднана команда продовжує розширювати можливості стримінгу, щоб підтримувати тисячі одночасних трансляцій з різних типів дронів та камер. Також удосконалюється штучний інтелект платформи Avengers для автоматизованого виявлення на відео ворога в складних умовах, як-от маскування чи густий ліс.

Довідково: DELTA – це унікальна екосистема військових продуктів, що побудована за стандартами НАТО. Вона дозволяє бачити поле бою в режимі реального часу та відображає повітряну, наземну, морську ситуацію на цифровій мапі.

Також до системи входять месенджер і стримінг, які дозволяють спілкуватися в захищеному контурі та бачити трансляцію з БПЛА в реальному часі. Система дозволяє обмінюватися інформацією в межах підрозділу, бригади, а за потреби – і з союзниками.

Читайте також: "Це те, що ми можемо покласти на стіл світові". Як система "Дельта" допомагає воювати методами 21 сторіччя.

Передісторія:

  • Українська бойова система DELTA отримала високу оцінку від Верховного головнокомандувача НАТО з питань трансформації та заступника начальника штабу з розвитку спроможностей НАТО.
  • Представники НАТО відзначили значну роботу щодо забезпечення взаємосумісності систем України та НАТО, а також інноваційний підхід при розробці бойової системи.
  • DELTA, разом із штабним комплексом "Кропива" та програмним забезпеченням "Віраж-планшет", увійшла до трійки бойових систем, які українські військові використовують найчастіше, згідно з результатами опитування в застосунку Армія+.

арміяМіноборониЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден закликав політично заблокувати Трампа

ISW: Путін на саміті BRICS хоче створити механізми для посилення війни

Генсек ООН прибув до Путіна на саміт BRICS

футбол"Шахтар" знову не забив: гірники програли "Арсеналу" в Лондоні

Шмигаль: Замість МСЕК запровадять нову європейську модель

МСЕК будуть ліквідовані до 31 грудня – Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Усі новини...
армія
ЗМІ: У Німеччині перевіряють участь військових у змаганнях із армією РФ
Під прикриттям військової служби: в ЗСУ спіймали курсанта, який шпигував на РФ
Латвійця, який служив у російській армії, затримали за незаконний перетин кордону
Останні новини
10:08
футболРізник став третім голкіпером в історії Ліги чемпіонів, який забив автогол і відбив пенальті в одному матчі
10:06
Світові ціни на нафту знижуються: причини
09:58
Білл Гейтс міг таємно пожертвувати на кампанію Гарріс $50 млн – NYT
09:48
Дефіцит вітаміну D у дитинстві може негативно проявитися дорослому віці. Як саме – відповіли вчені
09:28
Литва придбає німецькі танки Leopard 2
09:24
На Полтавщині запровадили аварійні відключення світла
09:17
Сили ППО збили 57 БпЛА над Україною, 15 зникли з радарів, до 9 залишаються у повітрі
09:06
футболВизначився найгірший гравець матчу "Арсенал" – "Шахтар" за версією WhoScored
08:46
Стармер: Атаки Росії по Чорному морю загрожують світовій продовольчій безпеці
08:36
фото, доповнено Росіяни убили 3 мирних жителів на Донеччині
Усі новини...
Реклама:
Реклама: