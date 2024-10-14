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Платформу Vezha для одновременного анализа видео с БпЛА интегрировали в систему DELTA – Минобороны

"Украинская правда"Понедельник, 14 октября 2024, 11:26
Платформу Vezha для одновременного анализа видео с БпЛА интегрировали в систему DELTA – Минобороны
Фото: Минобороны

Платформу видеоанализа Vezha, которая обеспечивает оперативный доступ к видеотрансляциям с дронов в реальном времени, интегрировали в боевую систему DELTA, что повышает точность и оперативность украинских военных операций благодаря лучшему взаимодействию и обмену данными между экипажами дронов, артиллерией и командными пунктами.

Источник: заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко

Детали: В Минобороны объяснили, что Vezha предоставляет украинским военным технологическое преимущество и устраняет зависимость от других платформ в противовес российским оккупантам, которые до сих пор пользуются сторонними видеоплатформами, которые часто блокируются их разработчиками или российскими властями.

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Прямая речь: "Благодаря Vezha военные анализируют видео с сотен БпЛА, обнаруживают и классифицируют более 4000 объектов разведки ежедневно. Голосовое общение, совместная дешифровка видеоматериалов и мониторинг эффективности подразделений дронов позволяют нашим бойцам действовать быстро и наносить значительные потери противнику". 

Детали: В минобороны отмечают, что Vezha дополнила экосистему продуктов боевой системы DELTA. Аутентификация через боевую систему гарантирует безопасный обмен данными и защиту от несанкционированного доступа к трансляциям. 

Интеграция Vezha в систему DELTA стала возможной благодаря сотрудничеству нескольких украинских команд, среди которых 411 отдельный батальон "Ястрцби", Центр инноваций Министерства обороны, команд стриминговых платформ Tube и Raven, и Центра масштабирования технологических решений.

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Сейчас объединенная команда продолжает расширять возможности стриминга, чтобы поддерживать тысячи одновременных трансляций с различных типов дронов и камер. Также совершенствуется искусственный интеллект платформы Avengers для автоматизированного обнаружения на видео врага в сложных условиях, таких как маскировка или густой лес.

Справочно: DELTA – это уникальная экосистема военных продуктов, построенная по стандартам НАТО. Она позволяет видеть поле боя в режиме реального времени и отображает воздушную, наземную, морскую ситуацию на цифровой карте.

Также в систему входят мессенджер и стриминг, которые позволяют общаться в защищенном контуре и видеть трансляцию с БПЛА в реальном времени. Система позволяет обмениваться информацией в пределах подразделения, бригады, а при необходимости – и с союзниками.

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Предыстория:

  • Украинская боевая система DELTA получила высокую оценку от Верховного главнокомандующего НАТО по вопросам трансформации и заместителя начальника штаба по развитию возможностей НАТО.
  • Представители НАТО отметили значительную работу по обеспечению совместимости систем Украины и НАТО, а также инновационный подход при разработке боевой системы.
  • DELTA, вместе со штабным комплексом "Кропива" и программным обеспечением "Вираж-планшет", вошла в тройку боевых систем, которые украинские военные используют чаще всего, согласно результатам опроса в приложении Армия+.

армияМинобороныВооруженные силы
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