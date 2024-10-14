Россияне впервые за 48 суток ночью не запускали по Украине "Шахеды"

Российские оккупанты впервые за почти 50 суток в ночь на 14 октября не атаковали Украину беспилотниками типа "Шахед".

Источник: Armyinform, Украинская правда

Детали: В управлении коммуникаций Воздушных сил подтвердили, что оккупанты не атаковали "Шахедами" в ночь на 14 октября.

Реклама:

И.о. начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что впервые за последние 48 суток ночь прошла без "Шахедов".

В то же время в Воздушных силах не комментировали, с чем может быть связано внезапное затишье со стороны оккупантов.

Ранее в октябре Игнат сообщил, что российские оккупационные войска все чаще, кроме "Шахедов", используют дроны неустановленного типа, которые часто подпадают под влияние украинских средств радиоэлектронной борьбы и падают на землю, не нанеся вреда.

РЕКЛАМА:

Напомним: