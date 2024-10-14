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Россияне впервые за 48 суток ночью не запускали по Украине "Шахеды"

Алена МазуренкоПонедельник, 14 октября 2024, 11:28
Россияне впервые за 48 суток ночью не запускали по Украине Шахеды
фото: getty images

Российские оккупанты впервые за почти 50 суток в ночь на 14 октября не атаковали Украину беспилотниками типа "Шахед".

Источник: Armyinform, Украинская правда

Детали: В управлении коммуникаций Воздушных сил подтвердили, что оккупанты не атаковали "Шахедами" в ночь на 14 октября.

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И.о. начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что впервые за последние 48 суток ночь прошла без "Шахедов".

В то же время в Воздушных силах не комментировали, с чем может быть связано внезапное затишье со стороны оккупантов.

Ранее в октябре Игнат сообщил, что российские оккупационные войска все чаще, кроме "Шахедов", используют дроны неустановленного типа, которые часто подпадают под влияние украинских средств радиоэлектронной борьбы и падают на землю, не нанеся вреда.

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Напомним:

  • В Генштабе ВСУ заявили, что 9 октября нанесли удар по складам возле Ейска силами и средствами военно-морских сил и СБУ. Цель - склады в поселке Октябрьское, которые по утверждению Генштаба, использовались для хранения "Шахедов". По информации Генштаба, там хранилось около 400 ударных дронов. После попадания в цель на территории склада наблюдалась детонация.
  • Сентябрь 2024 года, по подсчетам военных журналистов, стал первым месяцем с ежедневными атаками российских дронов-камикадзе. Всего враг выпустил по Украине 1339 ударных БпЛА типа "Шахед", из которых было сбито 1107, а еще некоторая часть подавлены средствами РЭБ.

ШахедбеспилотникиВоздушные силы ВСУвойна
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