46 військових не повернулися із закордонного відпочинку з початку повномасштабного вторгнення
Від початку повномасштабного вторгнення Росії 46 українських військовослужбовців виїхали за кордон для відпочинку та не повернулися.
Джерело: "Слідство.Інфо" з відповіді на запит до Міноборони України
Деталі: У Головному управлінні Військової служби кажуть, що військові можуть перетинати кордон на загальних підставах, якщо мають дозвіл командира військової частини. При цьому їхній час відпустки не обмежений, і для виїзду необхідно надати лише відповідний документ про дозвіл на виїзд до іншої країни.
Дослівно: "У період з 24.02.2022 по 30.09.2024 обліковано 46 випадків, коли військовослужбовці не поверталися назад в Україну після відпочинку за кордоном. Таких військовослужбовців обліковано, як таких, що самовільно залишили військові частини".
Деталі: Міноборони не повідомляє про порушення законодавства під час перетину кордону військовослужбовцями.
Передісторія:
- У Державній прикордонній службі України відзначають, що з серпня 2024 року фіксується суттєве зменшення кількості спроб незаконного перетину кордону.
- На початку вересня в ДПСУ повідомили, що група чоловіків планувала незаконно перетнути лінію державного кордону з республікою Білорусь через заміновану місцевість Рівненської області. Зазначається, що прикордонники не лише не допустили порушення кордону, а й зберегли життя людей.