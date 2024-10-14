46 військових не повернулися із закордонного відпочинку з початку повномасштабного вторгнення

Від початку повномасштабного вторгнення Росії 46 українських військовослужбовців виїхали за кордон для відпочинку та не повернулися.

Джерело: "Слідство.Інфо" з відповіді на запит до Міноборони України

Деталі: У Головному управлінні Військової служби кажуть, що військові можуть перетинати кордон на загальних підставах, якщо мають дозвіл командира військової частини. При цьому їхній час відпустки не обмежений, і для виїзду необхідно надати лише відповідний документ про дозвіл на виїзд до іншої країни.

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Дослівно: "У період з 24.02.2022 по 30.09.2024 обліковано 46 випадків, коли військовослужбовці не поверталися назад в Україну після відпочинку за кордоном. Таких військовослужбовців обліковано, як таких, що самовільно залишили військові частини".

Деталі: Міноборони не повідомляє про порушення законодавства під час перетину кордону військовослужбовцями.

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