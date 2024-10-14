46 военных не вернулись с зарубежного отдыха с начала полномасштабного вторжения
С начала полномасштабного вторжения России 46 украинских военнослужащих выехали за границу для отдыха и не вернулись.
Источник: "Слідство.Інфо" из ответа на запрос в Минобороны Украины
Детали: В Главном управлении Военной службы говорят, что военные могут пересекать границу на общих основаниях, если имеют разрешение командира воинской части. При этом их время отпуска не ограничено, и для выезда необходимо предоставить только соответствующий документ о разрешении на выезд в другую страну.
Дословно: "В период с 24.02.2022 по 30.09.2024 учтено 46 случаев, когда военнослужащие не возвращались обратно в Украину после отдыха за рубежом. Таких военнослужащих учтено, как таких, которые самовольно оставили воинские части".
Детали: Минобороны не сообщает о нарушении законодательства при пересечении границы военнослужащими.
Предыстория:
- В Государственной пограничной службе Украины отмечают, что с августа 2024 года фиксируется существенное уменьшение количества попыток незаконного пересечения границы.
- В начале сентября в ГПСУ сообщили, что группа мужчин планировала незаконно пересечь линию государственной границы с республикой Беларусь через заминированную местность Ровенской области. Отмечается, что пограничники не только не допустили нарушения границы, но и сохранили жизни людей.