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46 военных не вернулись с зарубежного отдыха с начала полномасштабного вторжения

"Украинская правда"Понедельник, 14 октября 2024, 12:25
46 военных не вернулись с зарубежного отдыха с начала полномасштабного вторжения
Фото: ГПСУ

С начала полномасштабного вторжения России 46 украинских военнослужащих выехали за границу для отдыха и не вернулись.

Источник: "Слідство.Інфо" из ответа на запрос в Минобороны Украины

Детали: В Главном управлении Военной службы говорят, что военные могут пересекать границу на общих основаниях, если имеют разрешение командира воинской части. При этом их время отпуска не ограничено, и для выезда необходимо предоставить только соответствующий документ о разрешении на выезд в другую страну.

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Дословно: "В период с 24.02.2022 по 30.09.2024 учтено 46 случаев, когда военнослужащие не возвращались обратно в Украину после отдыха за рубежом. Таких военнослужащих учтено, как таких, которые самовольно оставили воинские части".

Детали: Минобороны не сообщает о нарушении законодательства при пересечении границы военнослужащими.

Предыстория:

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  • В Государственной пограничной службе Украины отмечают, что с августа 2024 года фиксируется существенное уменьшение количества попыток незаконного пересечения границы.
  • В начале сентября в ГПСУ сообщили, что группа мужчин планировала незаконно пересечь линию государственной границы с республикой Беларусь через заминированную местность Ровенской области. Отмечается, что пограничники не только не допустили нарушения границы, но и сохранили жизни людей.

Пограничная службаВооруженные силыМинобороны
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