Глава ДОТ о некачественных консервах для ВСУ: Все работают над тем, чтобы выяснить причину

Председатель Государственного оператора тыла Арсен Жумадилов сообщил, что сейчас идет расследование относительно того, как некачественные консервы оказались в поставках для ВСУ и обещает принять меры для привлечения виновных к ответственности.

Источник: глава Государственного оператора тыла Арсен Жумадилов в интервью "Hromadske"

Прямая речь: "Здесь все "летают", со мной включительно, чтобы определить, в чем была ошибка (если она была), как мы перестраиваем процесс и какой инструмент мы теперь должны использовать, чтобы не допустить этой ошибки".

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Детали: Жумадилов пояснил, что в Минобороны есть структурное подразделение, которое называется ЦУКИЯ (Центральное управление контроля качества). Оно проверяет продукцию перед тем, как она попадет в войско. В случае с питанием в части мясной, мясо-растительной и рыбной консервации всю продукцию проверяют лабораторно. По его словам, этими лабораториями заведует служба Управления безопасностью пищевых продуктов (УБХП).

"То есть проверки на предмет безопасности и качества - это в принципе их полномочия. У нас нет на это ни мандата, ни ресурса.

Каким-то образом тушенка, которая попала в поле внимания журналистов, оказалась некачественной. Сейчас устанавливают, действительно ли лабораторное исследование провели неподобающе, или же это определенное действие со стороны поставщика и производителя, который, получив этот протокол на партию в определенном количестве, в реальности поставил большее количество", - говорит глава Государственного оператора тыла.

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Жумадилов также подчеркнул, что в случае выявления нарушений со стороны поставщика, то он будет привлечен к ответственности в рамках действующего контракта: предусмотрено наложение штрафных санкций и расторжение договора.

В то же время, если проблема заключается в работе лаборатории - это выходит за пределы компетенции Государственного оператора тыла.

Предыстория: