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Зеленський: Росіяни пʼяту добу намагаються прорвати українську оборону на Курщині

"Українська правда"Понеділок, 14 жовтня 2024, 17:21
Зеленський: Росіяни пʼяту добу намагаються прорвати українську оборону на Курщині
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив про інтенсивні бої на фронті та спроби російських військ прорвати оборону на Курщині.

Джерело: Володимир Зеленський в Telegram

Пряма мова: "Провів чергову Ставку. Була доповідь Головкома Олександра Сирського щодо оперативної ситуації. Активні дії зараз по всій довжині фронту, але особливо жорстокі бої на Покровському та Курахівському напрямках. П’яту добу тривають спроби росіян прорвати нашу оборону на Курщині. Хлопці тримаються та контратакують".

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Деталі: Президент також повідомив про глибоку аналітику Головного управління розвідки Міністерства оборони та Служби зовнішньої розвідки щодо країн та організацій, які надають допомогу Росії для ведення війни проти України. 

Аналіз охоплює військову, економічну та політичну підтримку, як відкриту, так і приховану. Президент підкреслив важливість розробки планів для послаблення цих злочинних союзів разом з партнерами.

Також під час Ставки Міністерство оборони відзвітувало про контрактування зброї на поточний і наступний періоди, враховуючи партнерську допомогу та інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс.

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Передісторія:

  • Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що російські війська 10 та 11 жовтня посилили контратаки у Курській області РФ, щоб спробувати витіснити українські сили до того, як погіршення погодних умов обмежить їхні маневри на полі бою.
  • Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Росія перекинула близько 50 тисяч військових у Курську область Росії, чим послабила свої позиції на фронті в Україні.

ставкаЗеленськийКурська область
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