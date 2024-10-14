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Зеленский: Россияне пятые сутки пытаются прорвать украинскую оборону в Курской области

"Украинская правда"Понедельник, 14 октября 2024, 17:21
Зеленский: Россияне пятые сутки пытаются прорвать украинскую оборону в Курской области
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об интенсивных боях на фронте и попытках российских войск прорвать оборону на Курщине.

Источник: Владимир Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Провел очередную Ставку. Был доклад Главкома Александра Сырского по оперативной ситуации. Активные действия сейчас по всей длине фронта, но особенно жестокие бои на Покровском и Кураховском направлениях. Пятые сутки продолжаются попытки россиян прорвать нашу оборону на Курщине. Ребята держатся и контратакуют".

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Детали: Президент также сообщил о глубокой аналитике Главного управления разведки Министерства обороны и Службы внешней разведки относительно стран и организаций, которые оказывают помощь России для ведения войны против Украины. 

Анализ охватывает военную, экономическую и политическую поддержку, как открытую, так и скрытую. Президент подчеркнул важность разработки планов для ослабления этих преступных союзов вместе с партнерами.

Также во время Ставки Министерство обороны отчиталось о контрактировании оружия на текущий и следующий периоды, учитывая партнерскую помощь и инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс.

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Предыстория:

  • Институт изучения войны (ISW) сообщает, что российские войска 10 и 11 октября усилили контратаки в Курской области РФ, чтобы попытаться вытеснить украинские силы до того, как ухудшение погодных условий ограничит их маневры на поле боя.
  • Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что Россия перебросила около 50 тысяч военных в Курскую область России, чем ослабила свои позиции на фронте в Украине.



ставкаЗеленскийКурская область
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