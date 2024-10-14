Зеленский: Россияне пятые сутки пытаются прорвать украинскую оборону в Курской области
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об интенсивных боях на фронте и попытках российских войск прорвать оборону на Курщине.
Источник: Владимир Зеленский в Telegram
Прямая речь: "Провел очередную Ставку. Был доклад Главкома Александра Сырского по оперативной ситуации. Активные действия сейчас по всей длине фронта, но особенно жестокие бои на Покровском и Кураховском направлениях. Пятые сутки продолжаются попытки россиян прорвать нашу оборону на Курщине. Ребята держатся и контратакуют".
Детали: Президент также сообщил о глубокой аналитике Главного управления разведки Министерства обороны и Службы внешней разведки относительно стран и организаций, которые оказывают помощь России для ведения войны против Украины.
Анализ охватывает военную, экономическую и политическую поддержку, как открытую, так и скрытую. Президент подчеркнул важность разработки планов для ослабления этих преступных союзов вместе с партнерами.
Также во время Ставки Министерство обороны отчиталось о контрактировании оружия на текущий и следующий периоды, учитывая партнерскую помощь и инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс.
Предыстория:
- Институт изучения войны (ISW) сообщает, что российские войска 10 и 11 октября усилили контратаки в Курской области РФ, чтобы попытаться вытеснить украинские силы до того, как ухудшение погодных условий ограничит их маневры на поле боя.
- Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что Россия перебросила около 50 тысяч военных в Курскую область России, чем ослабила свои позиции на фронте в Украине.