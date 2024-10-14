Зеленский заявил о фактическом включении в войну Северной Кореи

Владимир Зеленский 14 октября заслушал доклады разведок и заявил о фактическом включении в войну Северной Кореи.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Провел Ставку. Несколько вопросов. Среди главного был доклад разведок - Службы внешней разведки и ГУР о намерениях россиян на осень – зиму. Все довольно подробно. Фактически включение в войну Северной Кореи. Также - отношения России с некоторыми другими странами, которые, к сожалению, инвестируют в затягивание войны".

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Детали: Президент сообщил, что на Ставке речь шла об отношениях с партнерами и вероятных шагах, которые могут помочь Украине обороняться.

Что предшествовало: