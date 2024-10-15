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ISW: Росія б’є по українських портах, щоб підірвати міжнародну підтримку України

Ольга Глущенко Вівторок, 15 жовтня 2024, 03:30
ISW: Росія б’є по українських портах, щоб підірвати міжнародну підтримку України
Ілюстративне фото Getty Images

Аналітики Інституту вивчення війни вказують на те, що росіяни завдають ударів по українських портах з метою підірвати міжнародну підтримку України і підштовхнути Україну до дострокових переговорів.

Джерело: ISW

Дослівно ISW: "Російські війська атакували цивільні судна, пришвартовані в українських портах, вчетверте з 5 жовтня, що є частиною очевидної російської ударної кампанії, спрямованої на портові райони з метою підірвати український зерновий коридор, підірвати міжнародну підтримку України та підштовхнути Україну до дострокових переговорів".

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Деталі: Одеська обласна влада повідомила, що російські війська завдали удару балістичною ракетою по Одеському порту вдень 14 жовтня, влучивши в цивільні судна NS Moon під прапором Белізу і суховантаж Optima під прапором Палау, а також в портову інфраструктуру і зерновий склад.

Чиновники заявили, що російські удари 7 жовтня вже завдали шкоди Optima. Українські джерела повідомили, що російські сили останнім часом завдавали ударів по цивільних суднах, пришвартованих в Одеському порту в ніч з 5 на 6 жовтня, а також 7 і 9 жовтня.

Російські ультранаціоналістичні блогери відреагували на удар 9 жовтня риторикою, що підтримує існуючі наративи Кремля, спрямовані на підрив довіри до зернового коридору, а також намагаючись виправдати цей удар.

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Блогери РФ прямо закликали до подальших російських ударів по українській зерновій інфраструктурі, цивільних суднах в українських портах та інших цілях, які б ще більше погіршили економічний потенціал України.

Дослівно ISW: "Нещодавно ISW оцінив, що російські удари по цивільних суднах та іншій інфраструктурі зернового коридору майже напевно спрямовані на те, щоб підірвати впевненість Заходу в здатності України забезпечити і захистити коридор, вплинути на триваючі на Заході дискусії про довгострокову підтримку України і перешкодити економічному виживанню України під час війни".

Ключові висновки ISW за 14 жовтня:

  • Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов прибув до Китайської Народної Республіки з офіційним візитом 14 жовтня, підкресливши продовження російсько-китайської співпраці у сфері оборони на тлі двосторонніх військово-морських навчань у Тихому океані.
  • З 5 жовтня російські війська вчетверте атакували цивільні судна, пришвартовані в українських портах, що є частиною очевидної російської кампанії із завдання ударів по портових районах з метою підірвати український зерновий коридор, підірвати міжнародну підтримку України і підштовхнути Україну до передчасних переговорів.
  • Російські джерела стверджують, що російські війська відвоювали позиції в Курській області.
  • Українські сили відновили позиції в центрі Торецька.
  • Російські війська провели механізовану атаку силами батальйону в напрямку Курахового і здійснили підтверджене просування на північний схід від Вугледара.
  • Російські окупаційні чиновники продовжують патологізувати українську ідентичність, намагаючись індоктринувати дітей в окупованій Україні.

ISWпортивійнаРосія
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