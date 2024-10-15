ISW: Россия бьет по украинским портам, чтобы подорвать международную поддержку Украины

Аналитики Института изучения войны указывают на то, что россияне наносят удары по украинским портам с целью подорвать международную поддержку Украины и подтолкнуть Украину к досрочным переговорам.

Источник: ISW

Дословно ISW: "Российские войска атаковали гражданские суда, пришвартованные в украинских портах, в четвертый раз с 5 октября, что является частью очевидной российской ударной кампании, направленной на портовые районы с целью подорвать украинский зерновой коридор, подорвать международную поддержку Украины и подтолкнуть Украину к досрочным переговорам".

Реклама:

Детали: Одесские областные власти сообщили, что российские войска нанесли удар баллистической ракетой по Одесскому порту днем 14 октября, попав в гражданские суда NS Moon под флагом Белиза и сухогруз Optima под флагом Палау, а также в портовую инфраструктуру и зерновой склад.

Чиновники заявили, что российские удары 7 октября уже нанесли ущерб Optima. Украинские источники сообщили, что российские силы в последнее время наносили удары по гражданским судам, пришвартованным в Одесском порту в ночь с 5 на 6 октября, а также 7 и 9 октября.

Российские ультранационалистические блогеры отреагировали на удар 9 октября риторикой, поддерживающей существующие нарративы Кремля, направленные на подрыв доверия к зерновому коридору, а также пытаясь оправдать этот удар.

РЕКЛАМА:

Блогеры РФ прямо призвали к дальнейшим российским ударам по украинской зерновой инфраструктуре, гражданским судам в украинских портах и другим целям, которые бы еще больше ухудшили экономический потенциал Украины.

Дословно ISW: "Недавно ISW оценил, что российские удары по гражданским судам и другой инфраструктуре зернового коридора почти наверняка направлены на то, чтобы подорвать уверенность Запада в способности Украины обеспечить и защитить коридор, повлиять на продолжающиеся на Западе дискуссии о долгосрочной поддержке Украины и помешать экономическому выживанию Украины во время войны".

Ключевые выводы ISW за 14 октября: