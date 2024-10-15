Росіяни вдарили ракетами по Миколаєву: 1 загибла, 23 поранених, пошкоджений об’єкт інфраструктури
Уночі 15 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по місту Миколаїв, внаслідок чого одна людина загинула та ще 23 дістали поранення, спалахнули пожежі, пошкоджені об’єкт інфраструктури, ресторанний комплекс, житлові будинки, авто.
Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, ДСНС у Telegram
Пряма мова очільника області: "Близько 02:30 ворог атакував місто, попередньо ракетами типу С-300. Пошкоджено інфраструктурний обʼєкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі. Виникли пожежі, тривають заходи з ліквідації".
Деталі: За його словами, внаслідок обстрілу загинула жінка. Ще 16 людей дістали поранення.
Оновлено: Близько 11 ранку Кім додав, що кількість поранених зросла до 23.
"Люди продовжують звертатися до медичних закладів", – зазначив голова області.
Також Кім повідомив, що у ніч на 15 жовтня ППО знищила 3 "Шахеди" на Миколаївщині.
У ДСНС додали, що уже ліквідували дві пожежі на площі 30 та 400 кв. м.
В іншому районі міста горять ресторанний комплекс й торгівельні павільйони. Пожежу локалізували на площі 1400 кв. м. Триває ліквідація.
Передісторія:
- У ніч проти 15 жовтня мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про вибухи у місті до оголошення повітряної тривоги.
- Пізніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару по Миколаєву загинула людина, ще 11 осіб постраждали.