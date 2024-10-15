Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вдарили ракетами по Миколаєву: 1 загибла, 23 поранених, пошкоджений об’єкт інфраструктури

Ірина БалачукВівторок, 15 жовтня 2024, 11:16
Росіяни вдарили ракетами по Миколаєву: 1 загибла, 23 поранених, пошкоджений об’єкт інфраструктури
Фото ДСНС

Уночі 15 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по місту Миколаїв, внаслідок чого одна людина загинула та ще 23 дістали поранення, спалахнули пожежі, пошкоджені об’єкт інфраструктури, ресторанний комплекс, житлові будинки, авто.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, ДСНС у Telegram 

Пряма мова очільника області: "Близько 02:30 ворог атакував місто, попередньо ракетами типу С-300. Пошкоджено інфраструктурний обʼєкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі. Виникли пожежі, тривають заходи з ліквідації". 

Реклама:
 
Фото ДСНс

Деталі: За його словами, внаслідок обстрілу загинула жінка. Ще 16 людей дістали поранення.   

Оновлено: Близько 11 ранку Кім додав, що кількість поранених зросла до 23.

"Люди продовжують звертатися до медичних закладів", – зазначив голова області.

 
фото ДСНС

Також Кім повідомив, що у ніч на 15 жовтня ППО знищила 3 "Шахеди" на Миколаївщині. 

РЕКЛАМА:
 
фото ДСНС

У ДСНС додали, що уже ліквідували дві пожежі на площі 30 та 400 кв. м.

 
фото ДСНС

В іншому районі міста горять ресторанний комплекс й торгівельні павільйони. Пожежу локалізували на площі 1400 кв. м. Триває ліквідація.

 
фото ДСНС

Передісторія:

  • У ніч проти 15 жовтня мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про вибухи у місті до оголошення повітряної тривоги.
  • Пізніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару по Миколаєву загинула людина, ще 11 осіб постраждали. 

Миколаївракетний ударжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни атакують ударними безпілотниками з різних напрямків

Сі Цзіньпін наказав підвищити бойову готовність китайських військ

Дрон "Хезболли" атакував будинок прем'єра Ізраїлю, він заявив про спробу вбивства

США: Якщо КНДР відправить війська на війну проти України, це свідчитиме про відчай РФ

Порошенко заявив, що захищав Київ 24 лютого, коли "вся влада здриснула"

У Конгресі вимагають від Байдена реакції на участь військ КНДР у війні проти України

Усі новини...
Сили оборони знищили уночі 12 російських ударних дронів, ще на один полюють – Повітряні сили
На фронті за добу відбулось майже 200 бойових зіткнень з ворогом – Генштаб
Вся Україна була в тривозі через зліт МіГ-31К
Останні новини
01:30
У Шостці через російську атаку одна людина загинула, кількість постраждалих зросла
01:14
оновлюєтьсяРосіяни атакують ударними безпілотниками з різних напрямків
00:59
5 простих рецептів сирника, які варто приготувати вдома
00:41
доповненоРосіяни завдали двох ударів балістикою по Кривому Рогу
00:32
У Харкові росіяни КАБ влучили у приватний сектор
00:30
Українська культурна дипломатія на Франкфуртському книжковому ярмарку: очікування та реальність
23:59
Шевчук встановила рекорд України у спортивній ходьбі
23:58
фоторепортажЯк українські письменники розвантажували 27 тисяч книжок з Великої Британії для бібліотек
23:48
У Києві працює ППО
23:43
Перший клас не задався? Що робити, якщо дитина виявилася не готовою до школи
Усі новини...
Реклама:
Реклама: