Росіяни вдарили ракетами по Миколаєву: 1 загибла, 23 поранених, пошкоджений об’єкт інфраструктури

Уночі 15 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по місту Миколаїв, внаслідок чого одна людина загинула та ще 23 дістали поранення, спалахнули пожежі, пошкоджені об’єкт інфраструктури, ресторанний комплекс, житлові будинки, авто.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, ДСНС у Telegram

Пряма мова очільника області: "Близько 02:30 ворог атакував місто, попередньо ракетами типу С-300. Пошкоджено інфраструктурний обʼєкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі. Виникли пожежі, тривають заходи з ліквідації".

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Фото ДСНс

Деталі: За його словами, внаслідок обстрілу загинула жінка. Ще 16 людей дістали поранення.

Оновлено: Близько 11 ранку Кім додав, що кількість поранених зросла до 23.



"Люди продовжують звертатися до медичних закладів", – зазначив голова області.

фото ДСНС

Також Кім повідомив, що у ніч на 15 жовтня ППО знищила 3 "Шахеди" на Миколаївщині.

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фото ДСНС

У ДСНС додали, що уже ліквідували дві пожежі на площі 30 та 400 кв. м.

фото ДСНС

В іншому районі міста горять ресторанний комплекс й торгівельні павільйони. Пожежу локалізували на площі 1400 кв. м. Триває ліквідація.

фото ДСНС

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