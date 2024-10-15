Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ударили ракетами по Николаеву: 1 погибшая, 23 раненых, поврежден объект инфраструктуры

Ирина БалачукВторник, 15 октября 2024, 11:16
Россияне ударили ракетами по Николаеву: 1 погибшая, 23 раненых, поврежден объект инфраструктуры
Фото ГСЧС

Ночью 15 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Николаев, в результате чего один человек погиб и еще 23 получили ранения, вспыхнули пожары, повреждены объект инфраструктуры, ресторанный комплекс, жилые дома, авто.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, ГСЧС в Telegram

Прямая речь главы области: "Около 02:30 враг атаковал город, предварительно ракетами типа С-300. Повреждены инфраструктурный объект, ресторанный комплекс, торговые павильоны, жилые дома и автомобили. Возникли пожары, продолжаются мероприятия по ликвидации". 

Реклама:
 
фото ГСЧС

Детали: По его словам, в результате обстрела погибла женщина. Еще 16 человек получили ранения.  

Обновлено: Около 11 утра Ким добавил, что количество раненых возросло до 23.

"Люди продолжают обращаться в медицинские учреждения", – отметил глава области.

РЕКЛАМА:
 
фото ГСЧС

Также Ким сообщил, что в ночь на 15 октября ПВО уничтожила 3 "Шахеда" на Николаевщине. 

 
фото ГСЧС

В ГСЧС добавили, что уже ликвидировали два пожара на площади 30 и 400 кв. м.

 
фото ГСЧС

В другом районе города горят ресторанный комплекс и торговые павильоны. Пожар локализовали на площади 1400 кв. м. Продолжается ликвидация.

 
фото ГСЧС

Предыстория: 

  • В ночь на 15 октября мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о взрывах в городе до объявления воздушной тревоги.
  • Позже сообщалось, что в результате ракетного удара по Николаеву погиб человек, еще 11 человек пострадали. 

Николаевракетный ударжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

футбол"Шахтер" снова не забил: горняки проиграли "Арсеналу" в Лондоне

Буданов: Первые войска КНДР могут прибыть в Курскую область уже 23 октября

Шмыгаль: Вместо МСЭК введут новую европейскую модель

МСЭК будут ликвидированы до 31 декабря – Зеленский ввел в действие решение СНБО

Генпрокурор Костин заявил об отставке

Цифровизация, проверки, аудит: на СНБО определили, как убрать коррупцию из МСЭК

Все новости...
Силы обороны уничтожили ночью 12 российских ударных дронов, еще на один охотятся – Воздушные силы
На фронте за сутки произошло почти 200 боевых столкновений с врагом – Генштаб
Вся Украина была в тревоге из-за взлета МиГ-31К
Последние новости
00:21
Российские военные с юга запустили ударные дроны
00:13
Генсек ООН прибыл в Россию на саммит BRICS
23:56
футбол"Шахтер" снова не забил: горняки проиграли "Арсеналу" в Лондоне
23:29
Генштаб: Враг сосредотачивает основные усилия на Покровском и Кураховском направлениях
23:18
В Германии обнаружили первый случай заражения новым вариантом оспы обезьян
23:11
Новости экономики 22 октября: реструктуризация долга, экономия газа в Киеве
23:10
3 миллиарда лет назад гигантский метеорит повлек за собой разрушение на Земле. Но и были "плюсы", говорят учёные
23:01
Буданов: Первые войска КНДР могут прибыть в Курскую область уже 23 октября
22:54
Вторая команда для Red Bull и завершение Мирового тура. Итоги недели в велоспорте
22:47
Сикорский допустил высылку посла России из Польши
Все новости...
Реклама:
Реклама: