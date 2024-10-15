Россияне ударили ракетами по Николаеву: 1 погибшая, 23 раненых, поврежден объект инфраструктуры
Ночью 15 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Николаев, в результате чего один человек погиб и еще 23 получили ранения, вспыхнули пожары, повреждены объект инфраструктуры, ресторанный комплекс, жилые дома, авто.
Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, ГСЧС в Telegram
Прямая речь главы области: "Около 02:30 враг атаковал город, предварительно ракетами типа С-300. Повреждены инфраструктурный объект, ресторанный комплекс, торговые павильоны, жилые дома и автомобили. Возникли пожары, продолжаются мероприятия по ликвидации".
Детали: По его словам, в результате обстрела погибла женщина. Еще 16 человек получили ранения.
Обновлено: Около 11 утра Ким добавил, что количество раненых возросло до 23.
"Люди продолжают обращаться в медицинские учреждения", – отметил глава области.
Также Ким сообщил, что в ночь на 15 октября ПВО уничтожила 3 "Шахеда" на Николаевщине.
В ГСЧС добавили, что уже ликвидировали два пожара на площади 30 и 400 кв. м.
В другом районе города горят ресторанный комплекс и торговые павильоны. Пожар локализовали на площади 1400 кв. м. Продолжается ликвидация.
Предыстория:
- В ночь на 15 октября мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о взрывах в городе до объявления воздушной тревоги.
- Позже сообщалось, что в результате ракетного удара по Николаеву погиб человек, еще 11 человек пострадали.