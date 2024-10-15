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Нацполіція: Всі повідомлення про замінування 14 жовтня були неправдивими

"Українська правда"Вівторок, 15 жовтня 2024, 11:37
Нацполіція: Всі повідомлення про замінування 14 жовтня були неправдивими
Фото: Нацполіція

Усі повідомлення про замінування, що надходили на електронні адреси державних установ по всій Україні, виявилися неправдивими.

Джерело: Національна поліція України

Деталі: 14 жовтня по всіх регіонах України на електронні адреси органів влади, шкіл, бізнес-центрів, готелів, редакцій ЗМІ (зокрема "Українська правда"), посольств та інших об’єктів і відомств масово надійшли повідомленням про "загрозу терористичного акту" та "замінування".

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Дослівно: "Підрозділами поліції відпрацьовано всі заклади, про які надходили сигнали про замінування – всі вони виявились хибними.

Такі повідомлення – це почерк російських спецслужб, якими вони ведуть проти України гібридну війну, намагаючись спричинити масову паніку та виснажити систему державних та правоохоронних органів".

Деталі: У поліції повідомили, що переважна більшість повідомлень надійшла з російських IP-адрес. Опрацьовано понад 2000 викликів, в основному це інформація про мінування адмінбудівель.

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Передісторія:

  • Відправник листів про масове мінування по всій Україні 14 жовтня заявив, що винні у цьому журналістки "Радіо Свобода", які зробили розслідування про про те, як російські спецслужби вербують українців – у тому числі неповнолітніх – за гроші для підпалів автомобілів українських військових.
  • За даними "Радіо Свобода", у соцмережах групи, яка взяла на себе відповідальність за повідомлення про мінування активно закликають палити авто українських військовослужбовців, а представники цієї ж "групи" розіслали повідомлення до низки державних органів України із пропозицією "вбивства за винагороду" високопосадовців.

поліціямінування
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