Нацполіція: Всі повідомлення про замінування 14 жовтня були неправдивими

Усі повідомлення про замінування, що надходили на електронні адреси державних установ по всій Україні, виявилися неправдивими.

Джерело: Національна поліція України

Деталі: 14 жовтня по всіх регіонах України на електронні адреси органів влади, шкіл, бізнес-центрів, готелів, редакцій ЗМІ (зокрема "Українська правда"), посольств та інших об’єктів і відомств масово надійшли повідомленням про "загрозу терористичного акту" та "замінування".

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Дослівно: "Підрозділами поліції відпрацьовано всі заклади, про які надходили сигнали про замінування – всі вони виявились хибними.

Такі повідомлення – це почерк російських спецслужб, якими вони ведуть проти України гібридну війну, намагаючись спричинити масову паніку та виснажити систему державних та правоохоронних органів".

Деталі: У поліції повідомили, що переважна більшість повідомлень надійшла з російських IP-адрес. Опрацьовано понад 2000 викликів, в основному це інформація про мінування адмінбудівель.

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