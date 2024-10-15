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Нацполиция: Все сообщения о минировании 14 октября были ложными

"Украинская правда"Вторник, 15 октября 2024, 11:37
Нацполиция: Все сообщения о минировании 14 октября были ложными
Фото: Нацполиция

Все сообщения о заминировании, поступившие на электронные адреса государственных учреждений по всей Украине, оказались ложными.

Источник: Национальная полиция Украины

Детали: 14 октября по всем регионам Украины на электронные адреса органов власти, школ, бизнес-центров, гостиниц, редакций СМИ (в том числе "Украинская правда"), посольств и других объектов и ведомств массово поступили сообщениям об "угрозе террористического акта" и "заминировании".

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Дословно: "Подразделениями полиции отработаны все заведения, о которых поступали сигналы о заминировании - все они оказались ложными.

Такие сообщения – это почерк российских спецслужб, которыми они ведут против Украины гибридную войну, пытаясь вызвать массовую панику и истощить систему государственных и правоохранительных органов".

Детали: В полиции сообщили, что подавляющее большинство сообщений поступило с российских IP-адресов. Обработано более 2000 вызовов, в основном это информация о минировании админзданий.

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Предыстория:

  • Отправитель писем о массовом минировании по всей Украине 14 октября заявил, что виноваты в этом журналистки "Радио Свобода", которые сделали расследование о том, как российские спецслужбы вербуют украинцев – в том числе несовершеннолетних – за деньги для поджогов автомобилей украинских военных.
  • По данным "Радио Свобода", в соцсетях группы, которая взяла на себя ответственность за сообщение о минировании активно призывают жечь авто украинских военнослужащих, а представители этой же "группы" разослали сообщения в ряд государственных органов Украины с предложением "убийства за вознаграждение" чиновников.

полицияминирование
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