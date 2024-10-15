Нацполиция: Все сообщения о минировании 14 октября были ложными

Все сообщения о заминировании, поступившие на электронные адреса государственных учреждений по всей Украине, оказались ложными.

Источник: Национальная полиция Украины

Детали: 14 октября по всем регионам Украины на электронные адреса органов власти, школ, бизнес-центров, гостиниц, редакций СМИ (в том числе "Украинская правда"), посольств и других объектов и ведомств массово поступили сообщениям об "угрозе террористического акта" и "заминировании".

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Дословно: "Подразделениями полиции отработаны все заведения, о которых поступали сигналы о заминировании - все они оказались ложными.

Такие сообщения – это почерк российских спецслужб, которыми они ведут против Украины гибридную войну, пытаясь вызвать массовую панику и истощить систему государственных и правоохранительных органов".

Детали: В полиции сообщили, что подавляющее большинство сообщений поступило с российских IP-адресов. Обработано более 2000 вызовов, в основном это информация о минировании админзданий.

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