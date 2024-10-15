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Лещенко: США тиснуть на Зеленського, щоб мобілізував до 25 років, але він не піддається

Євген КізіловВівторок, 15 жовтня 2024, 17:00
Лещенко: США тиснуть на Зеленського, щоб мобілізував до 25 років, але він не піддається
фото: Getty Images

І демократи, і республіканці в США вимагають від президента Володимира Зеленського, щоб в Україні також мобілізували юнаків у віці 18-25 років, проте він "не продавився".

Джерело: радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко у соцмережах

Пряма мова: "Якщо ця інформація спливла на поверхню, можу підтвердити: Американські політики з обох партій тиснуть на президента Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років. Аргумент партнерів такий: коли була війна США у Вʼєтнамі, туди забирали з 19 років.

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Тому американці натякають: самої лише західною зброєю недостатньо, треба мобілізація з 18 років. Президент Зеленський не продавився і продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку".

Що передувало: За словами нардепа з фракції "Голос" Романа Костенка, у Верховній Раді зараз обговорюють можливість зниження мобілізаційного віку до 18-20 років.

ЗеленськийСШАмобілізаціявійна
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