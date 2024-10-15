Лещенко: США давят на Зеленского, чтобы мобилизовал до 25 лет, но он не поддается

И демократы, и республиканцы в США требуют от президента Владимира Зеленского, чтобы в Украине также мобилизовали юношей в возрасте 18-25 лет, однако он "не продавился".

Источник: советник главы Офиса президента Сергей Лещенко в соцсетях

Прямая речь: "Если эта информация всплыла на поверхность, могу подтвердить: Американские политики из обеих партий давят на президента Зеленского в вопросе, почему в Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет. Аргумент партнеров такой: когда была война США во Вьетнаме, туда забирали с 19 лет.

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Поэтому американцы намекают: одного лишь западного оружия недостаточно, надо мобилизация с 18 лет. Президент Зеленский не продавился и продолжает убеждать политиков из обеих партий давать оружие без изменения призывного возраста".

Что предшествовало: По словам нардепа из фракции "Голос" Романа Костенко, в Верховной Раде сейчас обсуждают возможность снижения мобилизационного возраста до 18-20 лет.