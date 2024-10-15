Мешканець передмістя Херсону дістав важке поранення через ворожий обстріл

У вівторок, близько п'ятої вечора, російські загарбники обстріляли селище Комишани у передмісті Херсона. Внаслідок атаки в тяжкому стані було ушпиталено 56-річного чоловіка.

Джерело: голова Херсонської міської адміністрації Роман Мрочко у Telegram

Деталі: За його словами, на момент удару чоловік був на подвір'ї.

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У потерпілого контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, множинні уламкові поранення, часткова травматична ампутація пальців ноги.

Лікарі надають травмованому необхідну допомогу.

Що передувало: 15 жовтня вранці внаслідок російських обстрілів у Херсоні була пошкоджена контактна мережа і зупинився електротранспорт.