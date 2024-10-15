Житель пригорода Херсона получил тяжелое ранение из-за вражеского обстрела
Вторник, 15 октября 2024, 19:33
Во вторник, около пяти вечера, российские захватчики обстреляли поселок Камышаны в пригороде Херсона. В результате атаки в тяжелом состоянии был госпитализирован 56-летний мужчина.
Источник: глава Херсонской городской администрации Роман Мрочко в Telegram
Детали: По его словам, на момент удара мужчина был во дворе.
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У пострадавшего контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, множественные осколочные ранения, частичная травматическая ампутация пальцев ноги.
Врачи оказывают травмированному необходимую помощь.
Что предшествовало: 15 октября утром в результате российских обстрелов в Херсоне была повреждена контактная сеть и остановился электротранспорт.