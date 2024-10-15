Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США стурбовані можливою участю військ КНДР у війні в Україні

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 15 жовтня 2024, 21:42
США стурбовані можливою участю військ КНДР у війні в Україні
Кім Чен Ин і військові КНДР у трансляції державного телебачення, фото Getty Images

Сполучені Штати заявили, що стурбовані повідомленнями про можливу участь північнокорейських військових у повномасштабному вторгненні в Україну на боці Росії.

Джерело: заява речника Ради національної безпеки Білого дому Шона Саветта, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: За словами Саветта, якщо інформація про участь військ КНДР в Україні підтвердиться, це означатиме "значне посилення" оборонних відносин між Північною Кореєю та Росією.

Реклама:

"Такий крок також вкаже на новий рівень відчаю для Росії, яка продовжує нести значні втрати на полі бою у своїй жорстокій війні проти України", – додав представник Білого дому.

Напередодні президент Володимир Зеленський звинуватив КНДР у перекиданні особового складу до Росії, заявивши з посиланням на розвідку про "фактичну участь Північної Кореї у війні" в Україні.

Північна Корея, як відомо, постачає Росії балістичні ракети і боєприпаси, хоча ці країни намагаються заявляти, що це неправда.

РЕКЛАМА:

Нещодавно газета The Times повідомила, що половина з-поміж близько трьох мільйонів артилерійських снарядів на рік, які використовує Росія, надходять із Північної Кореї.

СШАвійнаКНДР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генсек ООН прибув до Путіна на саміт BRICS

футбол"Шахтар" знову не забив: гірники програли "Арсеналу" в Лондоні

Буданов: Перші війська КНДР можуть прибути в Курську область вже 23 жовтня

Шмигаль: Замість МСЕК запровадять нову європейську модель

МСЕК будуть ліквідовані до 31 грудня – Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Генпрокурор Костін йде у відставку

Усі новини...
США
Трамп не спростував, що говорив з Путіним у 2021 році
Лещенко: США тиснуть на Зеленського, щоб мобілізував до 25 років, але він не піддається
Опитування: Трамп випереджає Гарріс у достроковому голосуванні в ключових штатах
Останні новини
04:08
футболРосійський бізнесмен хоче купити клуб італійської Серії А
03:48
ЗМІ: Блогерка отримала 6,65 млн грн за організацію чемпіонату зі спортивної гімнастики
03:10
В Київській області ППО працює по безпілотниках
02:38
Зеленський: Взаємне припинення повітряних атак по енергетиці може завершити гарячу фазу війни
02:23
Що потрібно знати про овуляцію: наука розвінчує міфи
02:06
футболГендиректор "Шахтаря": Судаков зацікавив "Манчестер Сіті"
01:13
ЦАХАЛ підтвердив ліквідацію ймовірного наступника Насралли
00:21
оновлюєтьяРосійські військові запустили ударні дрони по Україні
00:13
Генсек ООН прибув до Путіна на саміт BRICS
23:56
футбол"Шахтар" знову не забив: гірники програли "Арсеналу" в Лондоні
Усі новини...
Реклама:
Реклама: