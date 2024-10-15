США стурбовані можливою участю військ КНДР у війні в Україні

Сполучені Штати заявили, що стурбовані повідомленнями про можливу участь північнокорейських військових у повномасштабному вторгненні в Україну на боці Росії.

Джерело: заява речника Ради національної безпеки Білого дому Шона Саветта, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: За словами Саветта, якщо інформація про участь військ КНДР в Україні підтвердиться, це означатиме "значне посилення" оборонних відносин між Північною Кореєю та Росією.

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"Такий крок також вкаже на новий рівень відчаю для Росії, яка продовжує нести значні втрати на полі бою у своїй жорстокій війні проти України", – додав представник Білого дому.

Напередодні президент Володимир Зеленський звинуватив КНДР у перекиданні особового складу до Росії, заявивши з посиланням на розвідку про "фактичну участь Північної Кореї у війні" в Україні.

Північна Корея, як відомо, постачає Росії балістичні ракети і боєприпаси, хоча ці країни намагаються заявляти, що це неправда.

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Нещодавно газета The Times повідомила, що половина з-поміж близько трьох мільйонів артилерійських снарядів на рік, які використовує Росія, надходять із Північної Кореї.