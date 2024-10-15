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США обеспокоены возможным участием войск КНДР в войне в Украине

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 15 октября 2024, 21:42
США обеспокоены возможным участием войск КНДР в войне в Украине
Ким Чен Ын и военные КНДР в трансляции государственного телевидения, фото Getty Images

Соединенные Штаты заявили, что обеспокоены сообщениями о возможном участии северокорейских военных в полномасштабном вторжении в Украину на стороне России.

Источник: заявление представителя Совета национальной безопасности Белого дома Шона Саветта, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: По словам Саветта, если информация об участии войск КНДР в Украине подтвердится, это будет означать "значительное усиление" оборонных отношений между Северной Кореей и Россией.

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"Такой шаг также укажет на новый уровень отчаяния для России, которая продолжает нести значительные потери на поле боя в своей жестокой войне против Украины", – добавил представитель Белого дома.

Накануне президент Владимир Зеленский обвинил КНДР в переброске личного состава в Россию, заявив со ссылкой на разведку о "фактическом участии Северной Кореи в войне" в Украине.

Северная Корея, как известно, поставляет России баллистические ракеты и боеприпасы, хотя эти страны пытаются заявлять, что это неправда.

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Недавно газета The Times сообщила, что половина из около трех миллионов артиллерийских снарядов в год, которые использует Россия, поступают из Северной Кореи.

СШАвойнаКНДР
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