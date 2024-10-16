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Усі БпЛА, які атакували Київ, знешкодили – КМВА

Ірина БалачукСереда, 16 жовтня 2024, 07:47
Усі БпЛА, які атакували Київ, знешкодили – КМВА
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Уночі російські війська намагалися атакувати Київ ударними безпілотниками, усі дрони знешкодили на підступах до столиці, заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Джерело: КМВА у Telegram

Пряма мова Попка: "Ворог намагався атакувати безпілотними літальними апаратами і Київ. Повітряна тривога у столиці тривала понад дві години. Усі ворожі БпЛА, які загрожували Києву, було знешкоджено на підступах до столиці! Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила".

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Деталі: За його словами, станом на 7:30 ранку, у Київській області ще фіксуються російські дрони і працює ППО.

"Але не виключено, що ворожі безпілотники можуть спрямувати вектор руху на Київ, і у столиці буде оголошена повітряна тривога. Тому прошу киян та гостей міста дослухатися до сигналів оповіщення і у разі небезпеки користуватися захисними спорудами", – підсумував Попко.

Передісторія: 

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