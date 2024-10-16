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Все БпЛА, которые атаковали Киев, обезвредили – КГВА

Ирина БалачукСреда, 16 октября 2024, 07:47
Все БпЛА, которые атаковали Киев, обезвредили – КГВА
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Ночью российские войска пытались атаковать Киев ударными беспилотниками, все дроны обезвредили на подступах к столице, заявил начальник КГВА Сергей Попко.

Источник: КГВА в Telegram

Прямая речь Попко: "Враг пытался атаковать беспилотными летательными аппаратами и Киев. Воздушная тревога в столице продолжалась более двух часов. Все вражеские БпЛА, которые угрожали Киеву, были обезврежены на подступах к столице! Информация о разрушениях или пострадавших не поступала".

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Детали: По его словам, по состоянию на 7:30 утра, в Киевской области еще фиксируются российские дроны и работает ПВО.

"Но не исключено, что вражеские беспилотники могут направить вектор движения на Киев, и в столице будет объявлена воздушная тревога. Поэтому прошу киевлян и гостей города прислушиваться к сигналам оповещения и в случае опасности пользоваться защитными сооружениями", – подытожил Попко.

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Киевбеспилотники
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