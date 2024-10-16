Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Прокуратура зареєструвала майже 60 тисяч проваджень щодо СЗЧ в армії з початку 2022 року 

Ангеліна Страшкулич, Анастасія ПроцСереда, 16 жовтня 2024, 08:18
Прокуратура зареєструвала майже 60 тисяч проваджень щодо СЗЧ в армії з початку 2022 року 
Ілюстративне фото: Getty Images

Офіс генерального прокурора зареєстрував майже 60 тисяч кримінальних проваджень за фактом самовільного залишення частини (СЗЧ) і близько 30 тисяч щодо дезертирства з початку 2022 року. 

Джерело: стаття УП "Втеча з армії. Чому СЗЧ і дезертирство стали масовим явищем і як вирішити цю проблему"

Деталі: У відповіді Офісу генерального прокурора на запит УП зазначається, що з січня 2022 до вересня 2024 року зареєстровано 59 606 кримінальних проваджень за фактом СЗЧ (стаття 407 Кримінального кодексу України), серед них закрито 2 592. Водночас за такий самий період зареєстровано 29 521 правопорушення у вигляді дезертирства (стаття 408 ККУ), з яких закрито 414.

Реклама:

Дослівно зі статті: "За січень – вересень 2024-го зареєстровано втричі більше випадків СЗЧ і майже в чотири рази більше дезертирства, ніж за аналогічний період минулого року".

 
Відповідь Офісу генерального прокурора на запит "Української правди"
Джерело: УП

Деталі: Однак кількість судових вироків за СЗЧ і дезертирство в десятки разів менша за чисельність зареєстрованих кримінальних правопорушень, йдеться у статті УП. 

За даними пресцентру судової влади:

РЕКЛАМА:
  • у 2022 році за СЗЧ винесено 1 505 вироків, у 2023 – 2 165, впродовж січня – вересня 2024 – 766.
  • У 2022 році за дезертирство винесено 179 вироків, у 2023 році – 195, впродовж січня – вересня 2024 – 177.
 
Статистика вироків за даними пресцентру судової влади
Джерело: Інфографіка Андрія Калістратенка, УП

Передісторія: 

  • 21 вересня військовослужбовець 56-ї мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов публічно заявив, що самовільно залишив частину, аби привернути увагу до потреби встановити терміни служби для мобілізованих. Цей вчинок викликав неоднозначну реакцію в суспільстві, думки з цього приводу розділились.
  • У бригаді, де він служить, призначили службове розслідування та заявили, що військовий "вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення".
  • Працівники ДБР 9 жовтня затримали Гнезділова.
  • Печерський райсуд Києва 11 жовтня обрав запобіжний захід для військовослужбовця – 60 днів під вартою без права на заставу.

прокуратураармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генсек ООН прибув до Путіна на саміт BRICS

футбол"Шахтар" знову не забив: гірники програли "Арсеналу" в Лондоні

Буданов: Перші війська КНДР можуть прибути в Курську область вже 23 жовтня

Шмигаль: Замість МСЕК запровадять нову європейську модель

МСЕК будуть ліквідовані до 31 грудня – Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Генпрокурор Костін йде у відставку

Усі новини...
прокуратура
На Хмельниччині викрили медиків, які заробили 8 млн грн на фальшивих довідках про інвалідність
Довічне ув’язнення отримав мешканець Бахмута, який допомагав росіянам захопити місто
Отруєння Ющенка 20-річної давнини: Досудове розслідування досі триває 
Останні новини
04:08
футболРосійський бізнесмен хоче купити клуб італійської Серії А
03:48
ЗМІ: Блогерка отримала 6,65 млн грн за організацію чемпіонату зі спортивної гімнастики
03:10
В Київській області ППО працює по безпілотниках
02:38
Зеленський: Взаємне припинення повітряних атак по енергетиці може завершити гарячу фазу війни
02:23
Що потрібно знати про овуляцію: наука розвінчує міфи
02:06
футболГендиректор "Шахтаря": Судаков зацікавив "Манчестер Сіті"
01:13
ЦАХАЛ підтвердив ліквідацію ймовірного наступника Насралли
00:21
оновлюєтьяРосійські військові запустили ударні дрони по Україні
00:13
Генсек ООН прибув до Путіна на саміт BRICS
23:56
футбол"Шахтар" знову не забив: гірники програли "Арсеналу" в Лондоні
Усі новини...
Реклама:
Реклама: