Прокуратура зарегистрировала почти 60 тысяч производств по СЗЧ в армии с начала 2022 года

Офис генерального прокурора зарегистрировал почти 60 тысяч уголовных производств по факту самовольного оставления части (СЗЧ) и около 30 тысяч по дезертирству с начала 2022 года.

Источник: статья УП "Побег из армии. Почему СВЧ и дезертирство стали массовым явлением и как решить эту проблему"

Детали: В ответе Офиса генерального прокурора на запрос УП отмечается, что с января 2022 по сентябрь 2024 года зарегистрировано 59 606 уголовных производств по факту СЗЧ (статья 407 Уголовного кодекса Украины), среди них закрыто 2 592. В то же время за такой же период зарегистрировано 29 521 правонарушение в виде дезертирства (статья 408 УКУ), из которых закрыто 414.

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Дословно из статьи: "За январь – сентябрь 2024-го зарегистрировано втрое больше случаев СЗЧ и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года".

Ответ Офиса генерального прокурора на запрос "Украинской правды" Источник: УП

Детали: Однако количество судебных приговоров за СЗЧ и дезертирство в десятки раз меньше численности зарегистрированных уголовных правонарушений, говорится в статье УП.

По данным пресс-центра судебной власти:

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в 2022 году за СЗЧ вынесено 1 505 приговоров, в 2023 – 2 165 , в течение января – сентября 2024 – 766 .

приговоров, в 2023 – , в течение января – сентября 2024 – . В 2022 году за дезертирство вынесено 179 приговоров, в 2023 году – 195, в течение января – сентября 2024 – 177.

Статистика приговоров по данным пресс-центра судебной власти Источник: Инфографика Андрея Калистратенко, УП

Предыстория: