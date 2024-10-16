Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Прокуратура зарегистрировала почти 60 тысяч производств по СЗЧ в армии с начала 2022 года

Ангелина Страшкулич, Анастасия ПроцСреда, 16 октября 2024, 08:18
Прокуратура зарегистрировала почти 60 тысяч производств по СЗЧ в армии с начала 2022 года
Иллюстративное фото: Getty Images

Офис генерального прокурора зарегистрировал почти 60 тысяч уголовных производств по факту самовольного оставления части (СЗЧ) и около 30 тысяч по дезертирству с начала 2022 года.

Источник: статья УП "Побег из армии. Почему СВЧ и дезертирство стали массовым явлением и как решить эту проблему"

Детали: В ответе Офиса генерального прокурора на запрос УП отмечается, что с января 2022 по сентябрь 2024 года зарегистрировано 59 606 уголовных производств по факту СЗЧ (статья 407 Уголовного кодекса Украины), среди них закрыто 2 592. В то же время за такой же период зарегистрировано 29 521 правонарушение в виде дезертирства (статья 408 УКУ), из которых закрыто 414.

Реклама:

Дословно из статьи: "За январь – сентябрь 2024-го зарегистрировано втрое больше случаев СЗЧ и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года".

 
Ответ Офиса генерального прокурора на запрос "Украинской правды"
Источник: УП

Детали: Однако количество судебных приговоров за СЗЧ и дезертирство в десятки раз меньше численности зарегистрированных уголовных правонарушений, говорится в статье УП.

По данным пресс-центра судебной власти:

РЕКЛАМА:
  • в 2022 году за СЗЧ вынесено 1 505 приговоров, в 2023 – 2 165, в течение января – сентября 2024 – 766.
  • В 2022 году за дезертирство вынесено 179 приговоров, в 2023 году – 195, в течение января – сентября 2024 – 177.
 
Статистика приговоров по данным пресс-центра судебной власти
Источник: Инфографика Андрея Калистратенко, УП

Предыстория:

  • 21 сентября военнослужащий 56-й мотопехотной Мариупольской бригады Сергей Гнездилов публично заявил, что самовольно покинул часть, чтобы привлечь внимание к необходимости установить сроки службы для мобилизованных. Этот поступок вызвал неоднозначную реакцию в обществе, мнения по этому поводу разделились.
  • В бригаде, где он служит, назначили служебное расследование и заявили, что военный "совершил действия, содержащие признаки уголовного преступления".
  • Сотрудники ГБР 9 октября задержали Гнездилова.
  • Печерский райсуд Киева 11 октября избрал меру пресечения для военнослужащего – 60 дней под стражей без права на залог.

прокуратураармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаМолдова на референдуме выбрала вступление в ЕС: подсчитали 100% бюллетеней

Российские военные расстреляли двух пленных бойцов ВСУ возле Селидово

"Обеспокоенный" бизнес предложил Кабмину, как быть с приостановленным бронированием

Глава Пентагона объявил о пакете помощи Украине на 400 миллионов долларов

В Молдове на референдуме поддержали движение в ЕС с минимальным перевесом

Некачественная одежда для ВСУ на 1 млрд грн: ГБР и ОГП завершили расследование по Гринкевичам

Все новости...
прокуратура
В Хмельницкой области разоблачили медиков, которые заработали 8 млн грн на фальшивых справках об инвалидности
Пожизненное заключение получил житель Бахмута, который помогал россиянам захватить город
Отравление Ющенко 20-летней давности: Досудебное расследование до сих пор продолжается
Последние новости
20:14
Не справилась с ПТСР: в Израиле девушка, пережившая нападение ХАМАС на фестиваль, покончила с собой
19:50
ВНИМАНИЕСбор на 10 средств РЭБ для Волков Да Винчи. Обращение Михаила Ткача
19:12
инфографикаМолдова на референдуме выбрала вступление в ЕС: подсчитали 100% бюллетеней
19:11
Минэнерго надеется, что присутствие МАГАТЭ на ключевых подстанциях будет поддерживать ядерную безопасность
19:08
Россияне обстреляли Покровский район в Донецкой области: 3 погибших, 2 раненых
19:01
ФутболЕму еще не исполнилось 23 года. Забарный сыграл 50 матчей в АПЛ
19:00
Ирма Витовская, Вячеслав Довженко и Андрей Исаенко читали сценарий нового сериала Наталки Ворожбит
18:51
Россия хакнула госучреждения Грузии и следила за ними – СМИ
18:50
Один из крупнейших производителей микроэлектроники РФ заявил о временном прекращении работы
18:46
Днепропетровщина: в Кривом Роге возросло количество пострадавших, оккупанты ударили по Никопольщине
Все новости...
Реклама:
Реклама: