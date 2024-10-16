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Якщо рухатися за Планом перемоги, то може вдатися закінчити війну у 2025 – Зеленський

Ірина БалачукСереда, 16 жовтня 2024, 12:24
Якщо рухатися за Планом перемоги, то може вдатися закінчити війну у 2025 – Зеленський
Президент Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо почати втілювати його План перемоги уже зараз, то може вдатися закінчити війну у 2025 році.

Джерело: президент під час представлення Плану перемоги у Верховній Раді 16 жовтня

Пряма мова Зеленського: "Терміновість Плану перемоги – саме зараз. Це пункти, більшість з яких розписані детально в часі.

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Якщо почати рухатися з цією ідею, з цим конкретним Планом перемоги саме зараз, то може вдатися закінчити війну не пізніше ніж наступного року".

Деталі: Зеленський переконаний, що його план "можливо реалізувати" і що "це залежить від партнерів".

"Це точно не залежить від Росії, бо кожен у світі розуміє, що Росія не шукає чесного миру, а Путін збожеволів і хоче тільки війни. Він сам не зміниться – він надто з минулого, надто вчорашній. Він глухий до всіх інших. Але разом ми – українці разом з партерами – ми повинні змінити обставини так, щоб війна закінчилась безвідносно до того, що хоче Путін. Змінити обставини, щоб Росія була примушена до миру", – наголосив президент.

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Передісторія: 

Зеленськийвійна
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