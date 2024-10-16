Если двигаться по Плану победы, то может удаться закончить войну в 2025 году – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что если начать воплощать его План победы уже сейчас, то может удаться закончить войну в 2025 году.
Источник: президент во время представления Плана победы в Верховной Раде 16 октября
Прямая речь Зеленского: "Срочность Плана победы – именно сейчас. Это пункты, большинство из которых расписаны подробно во времени.
Если начать двигаться с этой идеей, с этим конкретным Планом победы именно сейчас, то может удаться закончить войну не позднее чем в следующем году".
Детали: Зеленский убежден, что его план "возможно реализовать" и что "это зависит от партнеров".
"Это точно не зависит от России, потому что каждый в мире понимает, что Россия не ищет честного мира, а Путин сошел с ума и хочет только войны. Он сам не изменится – он слишком из прошлого, слишком вчерашний. Он глух ко всем остальным. Но вместе мы – украинцы вместе с партерами – мы должны изменить обстоятельства так, чтобы война закончилась безотносительно к тому, чего хочет Путин. Изменить обстоятельства, чтобы Россия была принуждена к миру", – подчеркнул президент.
Предыстория:
- 16 октября президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде свой План победы, который состоит из 5 пунктов и 3 тайных приложений.