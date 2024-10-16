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Верховна Рада одноголосно підтримує План перемоги – Стефанчук

Ангеліна СтрашкуличСереда, 16 жовтня 2024, 14:10
Верховна Рада одноголосно підтримує План перемоги – Стефанчук
Руслан Стефанчук. Фото: Getty Images

Верховна Рада одноголосно підтримує План перемоги, представлений президентом Володимиром Зеленський на засіданні 16 жовтня.

Джерело: спікер українського парламенту Руслан Стефанчук на брифінгу у ВР

Пряма мова: "Український парламент отримав План перемоги України. Український парламент одноголосно підтримує одноголосно План перемоги, запропонований Володимиром Зеленським. Український парламент повністю включається в реалізації Плану перемоги".

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Деталі: Таку заяву Стефанчук зробив після закритої зустрічі керівництва парламенту, фракцій і груп із президентом Зеленським, присвяченої реалізації Плану перемоги.

Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді свій План перемоги, який складається із 5 пунктів і 3 таємних додатків.

Знати більше: Мир завдяки силі. Головні тези виступу Зеленського під час представлення плану перемоги в Раді

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СтефанчукВерховна РадаЗеленський
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