Верховная Рада единогласно поддерживает План победы – Стефанчук

Верховная Рада единогласно поддерживает План победы, представленный президентом Владимиром Зеленский на заседании 16 октября.

Источник: спикер украинского парламента Руслан Стефанчук на брифинге в ВР

Прямая речь: "Украинский парламент получил План победы Украины. Украинский парламент единогласно поддерживает единогласно План победы, предложенный Владимиром Зеленским. Украинский парламент полностью включается в реализацию Плана победы".

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Детали: Такое заявление Стефанчук сделал после закрытой встречи руководства парламента, фракций и групп с президентом Зеленским, посвященной реализации Плана победы.

Предыстория:

Президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде свой План победы, который состоит из 5 пунктов и 3 тайных приложений.

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