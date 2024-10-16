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Верховная Рада единогласно поддерживает План победы – Стефанчук

Ангелина СтрашкуличСреда, 16 октября 2024, 14:10
Верховная Рада единогласно поддерживает План победы – Стефанчук
Руслан Стефанчук. Фото: Getty Images

Верховная Рада единогласно поддерживает План победы, представленный президентом Владимиром Зеленский на заседании 16 октября.

Источник: спикер украинского парламента Руслан Стефанчук на брифинге в ВР

Прямая речь: "Украинский парламент получил План победы Украины. Украинский парламент единогласно поддерживает единогласно План победы, предложенный Владимиром Зеленским. Украинский парламент полностью включается в реализацию Плана победы".

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Детали: Такое заявление Стефанчук сделал после закрытой встречи руководства парламента, фракций и групп с президентом Зеленским, посвященной реализации Плана победы.

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде свой План победы, который состоит из 5 пунктов и 3 тайных приложений.

Знать больше: Мир благодаря силе. Главные тезисы выступления Зеленского во время представления плана победы в Раде

СтефанчукВерховная РадаЗеленский
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