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Зеленський сподівається на запрошення в НАТО найближчими місяцями

Роман Романюк, Валентина РоманенкоСереда, 16 жовтня 2024, 15:08
Зеленський сподівається на запрошення в НАТО найближчими місяцями
Зеленський в Раді 16 жовтня. фото ОП

Президент Володимир Зеленський сподівається отримати запрошення до НАТО протягом наступних кількох місяців, хоча про повноцінне членство мова наразі не йде.

Джерело: кореспондент "Української правди"

Деталі: За даними УП, після представлення Плану перемоги у парламенті 16 жовтня Зеленський зустрівся з главами фракцій і груп у Раді. На зустрічі обговорювали План перемоги, міжнародну підтримку та залучення КНДР у війну.

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Загалом розмова йшла про ключові тези виступу президента.

За даними УП, Зеленський висловив сподівання отримати запрошення до НАТО протягом наступних кількох місяців, хоча про повноцінне членство мова не йде.

Глава держави такоє пояснив кілька ключових моментів: згідно з його даними, військові з КНДР вже беруть участь у боях на Курській ділянці фронту. Очікується також прибуття кількох тисяч корейських солдатів найближчим часом.

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Президент просив депутатів про міжнародну підтримку та адвокацію його плану.

За словами Зеленського, до кінця листопада планується проведення другого Мирного саміту, де буде представлено фінальні документи. Президент сподівається, що на їхній основі світ зможе примусити Росії до реальних переговорів.

Що передувало: У середу 16 жовтня президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді свій План перемоги, який складається із 5 пунктів і 3 таємних додатків. За словами Зеленського, виконання Плану миру залежить від партнерів України, а не від Росії.

За словами Зеленського, Україна та партнери повинні разом змінити обставини так, щоб війна закінчилася, щоб РФ "була примушена до миру".

Знати більше: Мир завдяки силі. Головні тези виступу Зеленського під час представлення Плану перемоги в Раді

НАТОЗеленський
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