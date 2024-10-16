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Зеленский надеется на приглашение в НАТО в ближайшие месяцы

Роман Романюк, Валентина РоманенкоСреда, 16 октября 2024, 15:08
Зеленский надеется на приглашение в НАТО в ближайшие месяцы
Зеленский в Раде 16 октября. фото ОП

Президент Владимир Зеленский надеется получить приглашение в НАТО в течение следующих нескольких месяцев, хотя о полноценном членстве речь пока не идет.

Источник: корреспондент "Украинской правды"

Детали: По данным УП, после представления Плана победы в парламенте 16 октября Зеленский встретился с главами фракций и групп в Раде. На встрече обсуждали План победы, международную поддержку и привлечение КНДР в войну.

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В целом разговор шел о ключевых тезисах выступления президента.

По данным УП, Зеленский выразил надежду получить приглашение в НАТО в течение следующих нескольких месяцев, хотя о полноценном членстве речь не идет.

Глава государства так объяснил несколько ключевых моментов: согласно его данным, военные из КНДР уже участвуют в боях на Курском участке фронта. Ожидается также прибытие нескольких тысяч корейских солдат в ближайшее время.

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Президент просил депутатов о международной поддержке и адвокации его плана.

По словам Зеленского, до конца ноября планируется проведение второго Мирного саммита, где будут представлены финальные документы. Президент надеется, что на их основе мир сможет принудить Россию к реальным переговорам.

Что предшествовало: В среду 16 октября президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде свой План победы, который состоит из 5 пунктов и 3 тайных приложений. По словам Зеленского, выполнение Плана мира зависит от партнеров Украины, а не от России.

По словам Зеленского, Украина и партнеры должны вместе изменить обстоятельства так, чтобы война закончилась, чтобы РФ "была принуждена к миру".

Знать больше: Мир благодаря силе. Главные тезисы выступления Зеленского во время представления Плана победы в Раде

НАТОЗеленский
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