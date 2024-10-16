Австралия передаст Украине почти 50 списанных танков Abrams
Австралия отправит в Украину 49 танков Abrams, которые скоро будут списаны, в рамках пакета военной помощи стоимостью 245 миллионов долларов.
Источник: ABC
Детали: Сообщается, что более чем через год после того, как Украина впервые выразила заинтересованность в устаревшем парке M1A1, правительство подтвердило, что передаст Украине 49 танков американского производства.
Министр оборонной промышленности Пэт Конрой, который на этой неделе участвует в заседании министров обороны стран НАТО, непосредственно расскажет своему украинскому коллеге о последнем пакете поддержки.
Прямая речь Конроя: "Эти танки предоставят украинским Вооруженным силам большей огневой мощи и мобильности и дополнят поддержку, которую наши партнеры оказывают украинским бронетанковым бригадам - Австралия остается непоколебимой в нашей поддержке Украины".
В течение последних недель Австралия получила первые из 75 новых танков M1A2, которые со временем заменят армейский парк из 59 старых машин M1A1, которые никогда не использовались в бою.
Передача Австралией своих устаревших "Абрамсов" в "третью страну" требует разрешения США в соответствии с Международными правилами торговли оружием (ITAR).
Поскольку срок эксплуатации старых австралийских танков M1A1 подходит к концу, небольшое количество из них потребует ремонта перед отправкой в Европу, или же их можно было бы просто быстро отправить в Украину и использовать на запчасти или в других целях.
Напомним:
- Ранее сообщалось, что правительство Австралии вместе с администрацией президента США Джо Байдена работает над планом отправки в Украину танков Abrams M1A1 американского производства.
- В июле Австралия списала 59 танков Abrams M1A1, которые никогда не использовались в боях и теперь заменяются на более новые модели. Купленные за 550 миллионов долларов в 2004 году, эти боевые машины оснащены пушками и пулеметами.