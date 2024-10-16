49 прокуроров Хмельницкой области оформили инвалидность у главы МСЭК Крупы и покрывали ее – Бутусов

Муж руководительницы Хмельницкого областного МСЭК Татьяны Крупы во время обысков у нее дома. Фото: ГБР

Журналисты установили, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Алексеем Олейником оформили инвалидность у председателя медико-социальной экспертной комиссии и депутата облсовета от партии "Слуга народа" Татьяны Крупы.

Источник: журналист и главный редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов, Офис Генерального прокурора

Детали: Бутусов опубликовал имена 49 прокуроров Хмельницкой области, которые воспользовались схемой оформления фиктивной инвалидности и "годами получали деньги из государственного бюджета".

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Бутусов указывает, что прокуроры получили не менее 54,1 миллиона гривен пенсии – некоторые оформляли инвалидность с 2016 года, некоторые в последнее время. "Из всего руководства Хмельницкой областной прокуратуры и ее структурных подразделений пенсию в Крупы не оформил только один прокурор – Александр Гончар, руководитель Каменец-Подольской окружной прокуратуры", – написал он.

Прямая речь: "Правоохранительные органы Хмельницкой области знали о масштабной системе, которую создала "Слуга народа" Крупа, потому что были соучастниками коррупционных схем.

При обыске сотрудниками Государственного бюро расследований на рабочем месте Татьяны Крупы в областной МСЭК было найдено 104 тысячи долларов, которые в период 2-4 октября Крупа получила с 30 граждан, то есть примерно по 3-4 тысячи долларов с одного человека за получение свидетельства об инвалидности. Коррупционная схема работала ежедневно и массово, в порядке живой очереди".

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Детали: Журналист указывает на то, что большинство из тех, кто приносил взятки были женщины.

Прямая речь: "Суть схемы в том, что при наличии женщины-инвалида ее муж оформляет себе уход за инвалидом и таким образом автоматически исключается из числа годных к мобилизации. И статистика уклонистов скрывается, потому что никому не бросится в глаза, что инвалидность оформляют женщины".

Детали: Изучая декларации хмельницких правоохранителей журналист увидел, что почти все прокуроры имели инвалидность.

Прямая речь: "Почти все прокуроры Хмельницкой области оказались ... инвалидами 2-й группы – согласно решению главного врача МСЭК Татьяны Крупы. И много лет получали и продолжают получать от государства пенсии по инвалидности - согласно решениям начальника Пенсионного фонда Александра Крупы".

Детали: Супруги областного прокурора Алексея Олейника получили 2,5 миллиона гривен из Пенсионного фонда. Первым пенсию в 2017-м в возрасте 37 лет оформил Алексей Олейник, тогда он, простой прокурор, получил впервые 34 397 гривен.

А в 2023-м Олейник, прокурор области, получил уже 251 260 гривен.

Аналогичную с мужем повышенную пенсию оформила и его жена – прокурор прокуратуры Хмельницкой области до 2024-го года Олейник Ирина.

Прямая речь: "Зачем прокурорам инвалидность? Здесь не в деньгах дело - посмотрите декларации этих 49, каждый прокурор области это очень состоятельный человек, они все имеют десятки гектаров земли, квартиры, дома, машины, по уровню состояния прокуроры находятся в Украине на уровне элиты. Но согласно законодательству о труде инвалиды имеют преимущество при трудоустройстве и при перемещении с должности на должность, их значительно сложнее уволить.

Наличие жены инвалида – дополнительное основание чтобы не допустить перевода прокурора из "своей" области, где у него все знакомые, имущество, потоки налажены, в какую-то другую, область, не такую удобную.

То есть свидетельства МСЭК от Татьяны Крупы защищали прокуроров и помогали делать карьеру удобным способом".

Детали: В Офисе генерального прокурора сообщили, что он подписал приказ о проведении служебного расследования по названным фактам.

Дословно ОГП: "Служебное расследование будет охватывать проверку не только информации, касающейся вышеупомянутой областной прокуратуры, но и других органов прокуратуры".

Предыстория: