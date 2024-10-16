Кандидат у канцлери Німеччини пропонує налякати Путіна ракетами Taurus

Головний опозиціонер Німеччини та кандидат у канцлери Фрідріх Мерц запропонував Олафу Шольцу висунути Владіміру Путіну ультиматум за допомогою ракет Taurus.

Джерело: про це Мерц сказав під час виступу в Бундестазі у середу, де Шольц представляв урядову позицію перед самітом ЄС в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Мерц висловив переконання, що з правителем РФ Путіним не варто вести дипломатичні переговори, оскільки вони призводять тільки до нових злочинів РФ. За його словами, доказом цьому стала так звана "мирна місія" угорського прем’єра Віктора Орбана до Москви, після якої РФ обстріляла найбільшу дитячу лікарню України "Охматдит".

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Мерц звинуватив Шольца у тому, що він несе персональну відповідальність за те, що Україна повинна воювати з Росією з однією рукою, зав’язаною за спиною. Він запропонував Шольцу висунути Путіну ультиматум та обговорити його зміст у четвер на саміті ЄС із європейськими колегами.

"Так далі тривати не може. Якщо Путін цього не приймає, тоді повинен слідувати наступний крок і йому треба сказати: якщо він впродовж 24 годин не припинить бомбардувати цивільне населення в Україні, тоді Німеччина має надіслати ракети Taurus, щоб знищити шляхи постачання, які цей режим використовує, аби нашкодити цивільному населенню України", – сказав Мерц.

Він закликав не боятися ядерних погроз Путіна, оскільки страх, за його словами, це "мати будь-якої жорстокості".

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"Пане канцлере, настав час нам подолати свій страх перед Путіним, аби нарешті разом зупинити жорстокість в Україні… У 2014 році ми вже провели неправильну оцінку ситуації, у 2024 році ми не повинні знову допустити помилкову оцінку", – додав він, відзначивши, що ціна помилки буде дуже високою.

ХДС впродовж останнього року лідирує в усіх соцопитуваннях. У разі перемоги ХДС на парламентських виборах у вересні 2025 року Фрідріх Мерц має високі шанси стати наступним канцлером Німеччини.

Мерц послідовно підтримує ідею надати далекобійні ракети Taurus Україні та критикує уряд Шольца за нерішучість піти на цей крок.

Німеччина послідовно відмовлялась передавати Україні крилаті ракети Taurus – навіть після того, як своє далекобійне озброєння передали Велика Британія, Франція та США.

21 вересня Олаф Шольц укотре відкинув заклики до постачання крилатих ракет Taurus в Україну.