Кандидат в канцлеры Германии предлагает припугнуть Путина ракетами Taurus

Главный оппозиционер Германии и кандидат в канцлеры Фридрих Мерц предложил Олафу Шольцу выдвинуть Владимиру Путину ультиматум с помощью ракет Taurus.

Источник: об этом Мерц сказал во время выступления в Бундестаге в среду, где Шольц представлял правительственную позицию перед саммитом ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда"

Детали: Мерц выразил убеждение, что с правителем РФ Путиным не стоит вести дипломатические переговоры, поскольку они приводят только к новым преступлениям РФ. По его словам, доказательством этому стала так называемая "мирная миссия" венгерского премьера Виктора Орбана в Москву, после которой РФ обстреляла крупнейшую детскую больницу Украины "Охматдет".

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Мерц обвинил Шольца в том, что он несет персональную ответственность за то, что Украина должна воевать с Россией с одной рукой, завязанной за спиной. Он предложил Шольцу выдвинуть Путину ультиматум и обсудить его содержание в четверг на саммите ЕС с европейскими коллегами.

"Так дальше продолжаться не может. Если Путин этого не принимает, тогда должен следовать следующий шаг и ему надо сказать: если он в течение 24 часов не прекратит бомбить гражданское население в Украине, тогда Германия должна отправить ракеты Taurus, чтобы уничтожить пути снабжения, которые этот режим использует, чтобы навредить гражданскому населению Украины", – сказал Мерц.

Он призвал не бояться ядерных угроз Путина, поскольку страх, по его словам, это "мать любой жестокости".

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"Господин канцлер, пришло время нам преодолеть свой страх перед Путиным, чтобы наконец вместе остановить жестокость в Украине... В 2014 году мы уже провели неправильную оценку ситуации, в 2024 году мы не должны снова допустить ошибочную оценку", – добавил он, отметив, что цена ошибки будет очень высокой.

ХДС в течение последнего года лидирует во всех соцопросах. В случае победы ХДС на парламентских выборах в сентябре 2025 года Фридрих Мерц имеет высокие шансы стать следующим канцлером Германии.

Мерц последовательно поддерживает идею предоставить дальнобойные ракеты Taurus Украине и критикует правительство Шольца за нерешительность пойти на этот шаг.

Германия последовательно отказывалась передавать Украине крылатые ракеты Taurus – даже после того, как свое дальнобойное вооружение передали Великобритания, Франция и США.

21 сентября Олаф Шольц в очередной раз отверг призывы к поставке крылатых ракет Taurus в Украину.