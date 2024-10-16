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У Київському ТЦК заявили про збільшення явки чоловіків після рейдів

Євген КізіловСереда, 16 жовтня 2024, 21:42
У Київському ТЦК заявили про збільшення явки чоловіків після рейдів
фото: Getty Images

Офіцерка Київського міського терцентру комплектації Лариса Козак стверджує, що рейди ТЦК в публічних місцях міста були ефективними, адже після них явка військовозобов'язаних до військкоматів збільшилася.

Джерело: Козак в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає LIGA.net

Пряма мова: "Про роботу в публічних місцях – ці дії були ефективними. Можу сказати, що явка збільшилася. Крім того, можливо, це якимось чином посприяло підвищенню свідомості нашого громадянського суспільства, і люди знову почали прибувати добровільно або за повістками".

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Деталі: Офіцерка наголосила, що "подібні заходи оповіщення необхідно продовжувати". "Це наша буденна робота, яка відбувається в межах правового поля за тими нормативно-правовими актами, що дозволяють проводити такі заходи", – сказала вона.

Передісторія:

ТЦККиївмобілізація
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