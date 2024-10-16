В Киевском ТЦК заявили об увеличении явки мужчин после рейдов

Офицер Киевского городского терцентра комплектации Лариса Козак утверждает, что рейды ТЦК в публичных местах города были эффективными, ведь после них явка военнообязанных в военкоматы увеличилась.

Источник: Козак в эфире телемарафона "Единые новости", передает LIGA.net

Прямая речь: "О работе в публичных местах – эти действия были эффективными. Могу сказать, что явка увеличилась. Кроме того, возможно, это каким-то образом поспособствовало повышению сознания нашего гражданского общества, и люди снова начали прибывать добровольно или по повесткам".

Реклама:

Детали: Офицер отметила, что "подобные меры оповещения необходимо продолжать". "Это наша повседневная работа, которая происходит в рамках правового поля по тем нормативно-правовым актам, которые позволяют проводить такие мероприятия", - сказала она.

Предыстория: