В Киевском ТЦК заявили об увеличении явки мужчин после рейдов
Офицер Киевского городского терцентра комплектации Лариса Козак утверждает, что рейды ТЦК в публичных местах города были эффективными, ведь после них явка военнообязанных в военкоматы увеличилась.
Источник: Козак в эфире телемарафона "Единые новости", передает LIGA.net
Прямая речь: "О работе в публичных местах – эти действия были эффективными. Могу сказать, что явка увеличилась. Кроме того, возможно, это каким-то образом поспособствовало повышению сознания нашего гражданского общества, и люди снова начали прибывать добровольно или по повесткам".
Детали: Офицер отметила, что "подобные меры оповещения необходимо продолжать". "Это наша повседневная работа, которая происходит в рамках правового поля по тем нормативно-правовым актам, которые позволяют проводить такие мероприятия", - сказала она.
Предыстория:
- Вечером 11 октября представители ТЦК совместно с полицией провели рейды в клубах и ресторанах Киева, Днепра, Харькова, Хмельницкого и других городов.
- В частности, возле Дворца спорта в Киеве после концерта "Океана Эльзы" посетителей ждали работники ТЦК и полицейские. У мужчин проверяли документы, некоторых задержала полиция.
- "Украинская правда" обратилась к правоохранителям, чтобы выяснить причины их задержания.