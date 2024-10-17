У Києві та області працювала ППО
Четвер, 17 жовтня 2024, 04:02
У ніч на 17 жовтня у Києві та області під час атаки ворожих безпілотників працювала протиповітряна оборона.
Джерело: начальник КМВА Сергій Попко у Telegram, Повітряні сили у Telegram
Пряма мова: "В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!"
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Деталі: Повітряні сили повідомили про ударний БпЛА у напрямку Києва.
Близько 4.00 у Київській ОВА повідомили про роботу ППО в області.
Нагадаємо: Російські війська вечері 16 жовтня запустили на територію України кілька груп ударних безпілотників. Повітряна тривога оголошена у більшості областей.