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У Києві та області працювала ППО

Олена ІвашківЧетвер, 17 жовтня 2024, 04:02
У Києві та області працювала ППО
фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 17 жовтня у Києві та області під час атаки ворожих безпілотників працювала протиповітряна оборона.

Джерело: начальник КМВА Сергій Попко у Telegram, Повітряні сили у Telegram

Пряма мова: "В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!"

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Деталі: Повітряні сили повідомили про ударний БпЛА у напрямку Києва.

Близько 4.00 у Київській ОВА повідомили про роботу ППО в  області.

Нагадаємо: Російські війська вечері 16 жовтня запустили на територію України кілька груп ударних безпілотників. Повітряна тривога оголошена у більшості областей.

КиївШахедППО
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