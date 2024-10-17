В Киеве и области работала ПВО
Четверг, 17 октября 2024, 04:02
В ночь на 17 октября в Киеве во время атаки вражеских беспилотников работала противовоздушная оборона.
Источник: начальник КМВА Сергей Попко в Telegram, Воздушные силы в Telegram
Прямая речь: "В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!"
Реклама:
Детали: Воздушные силы сообщили об ударном БпЛА в направлении Киева.
Около 4.00 в Киевской ОГА сообщили о работе ПВО в области.
Напомним: Российские войска вечером 16 октября запустили на территорию Украины несколько групп ударных беспилотников. Воздушная тревога объявлена в большинстве областей.