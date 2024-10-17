В Киеве и области работала ПВО

В ночь на 17 октября в Киеве во время атаки вражеских беспилотников работала противовоздушная оборона.

Источник: начальник КМВА Сергей Попко в Telegram, Воздушные силы в Telegram

Прямая речь: "В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!"

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Детали: Воздушные силы сообщили об ударном БпЛА в направлении Киева.

Около 4.00 в Киевской ОГА сообщили о работе ПВО в области.

Напомним: Российские войска вечером 16 октября запустили на территорию Украины несколько групп ударных беспилотников. Воздушная тревога объявлена в большинстве областей.