Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру на Миколаївщини: частина споживачів без світла

Уночі 17 жовтня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру у Миколаївській області, внаслідок чого частина абонентів залишились без електропостачання.

Джерело: голова ОВА Віталій Кім у Telegram

Пряма мова Кіма: "Ворог атакував енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого є знеструмлення абонентів. Енергетики вже заживили більшу частину споживачів, роботи продовжуються. Постраждалих немає".

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Деталі: Голова ОВА додав, що уночі працювала ППО, але деталі обіцяв розповісти пізніше.

Передісторія: