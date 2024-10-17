Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру на Миколаївщини: частина споживачів без світла
Четвер, 17 жовтня 2024, 07:41
Уночі 17 жовтня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру у Миколаївській області, внаслідок чого частина абонентів залишились без електропостачання.
Джерело: голова ОВА Віталій Кім у Telegram
Пряма мова Кіма: "Ворог атакував енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого є знеструмлення абонентів. Енергетики вже заживили більшу частину споживачів, роботи продовжуються. Постраждалих немає".
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Деталі: Голова ОВА додав, що уночі працювала ППО, але деталі обіцяв розповісти пізніше.
Передісторія:
- Російські війська вечері 16 жовтня запустили на територію України кілька груп ударних безпілотників. Повітряна тривога лунала у більшості областей.