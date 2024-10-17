Россияне атаковали энергетическую инфраструктуру на Николаевщине: часть потребителей без света

Ночью 17 октября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру в Николаевской области, в результате чего часть абонентов остались без электроснабжения.

Источник: глава ОВА Виталий Ким в Telegram

Прямая речь Кима: "Враг атаковал энергетическую инфраструктуру, в результате чего есть обесточивание абонентов. Энергетики уже запитали большую часть потребителей, работы продолжаются. Пострадавших нет".

Реклама:

Детали: Глава ОВА добавил, что ночью работала ПВО, но детали обещал рассказать позже.

Предыстория: