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Россияне атаковали энергетическую инфраструктуру на Николаевщине: часть потребителей без света

Ирина БалачукЧетверг, 17 октября 2024, 07:41
Россияне атаковали энергетическую инфраструктуру на Николаевщине: часть потребителей без света
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Ночью 17 октября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру в Николаевской области, в результате чего часть абонентов остались без электроснабжения.

Источник: глава ОВА Виталий Ким в Telegram

Прямая речь Кима: "Враг атаковал энергетическую инфраструктуру, в результате чего есть обесточивание абонентов. Энергетики уже запитали большую часть потребителей, работы продолжаются. Пострадавших нет".

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Детали: Глава ОВА добавил, что ночью работала ПВО, но детали обещал рассказать позже.

Предыстория:

Николаевская областьэнергетика
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