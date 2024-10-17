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Зеленський повіз у Брюссель План перемоги

Альона Мазуренко Четвер, 17 жовтня 2024, 09:44
Зеленський повіз у Брюссель План перемоги
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський на спецзасіданні Європейської ради представить План перемоги, інструмент України для примусу Росії до миру.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Зараз ми у дорозі в Брюссель. Буде спеціальне засідання Європейської ради. На рівні лідерів. Представлю План перемоги – наш інструмент примусу Росії до миру.

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Всі лідери Європи почують, як треба посилити наші позиції. Нам треба завершити цю війну справедливо".

Деталі: У Зеленського заплановані зустрічі із президентом Євроради Шарлем Мішелем, президенткою Європарламенту Робертою Мецолою, і з головами політичних груп у Європарламенті. Буде зустріч із Марком Рютте, Генсеком НАТО.

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Нагадаємо:

  • Дводенний саміт лідерів ЄС розпочнеться в Брюсселі 17 жовтня.
  • Як повідомлялося, "план перемоги" Зеленського складається з п'яти пунктів і фактично є "планом примусу Росії до миру". 
  • Зокрема, першим пунктом плану є запрошення України до НАТО вже зараз.
  • У середу 16 жовтня президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді свій План перемоги, який складається із 5 пунктів і 3 таємних додатків. Перший пункт – це запрошення в НАТО. Другий пункт – оборона, це незворотнє зміцнення української оборони і розворот війни в сторону РФ (в тому числі повернення війни на ворожу територію). Цей пункт має таємний додаток. Третій пункт – стримування російської агресії. Під нього теж є таємний додаток, до якого мають доступ лідери США, Британії, Італії. Україна пропонує розмістити на своїй території комплексний неядерний пакет стримування подальшої російської агресії. Четвертий пункт – стратегічно-економічний потенціал України. Плюс таємний додаток, який передається США і ЄС. Він передбачає угоду з партнерами. Пʼятий пункт – розрахований на післявоєнний час. Український досвід має бути використаний для всього Альянсу і захисту Європи. Київ пропонує заміщення американських військових у Європі українськими після війни.

ЗеленськийвійнаПлан перемоги
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