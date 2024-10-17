Зеленський повіз у Брюссель План перемоги

Президент Володимир Зеленський на спецзасіданні Європейської ради представить План перемоги, інструмент України для примусу Росії до миру.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Зараз ми у дорозі в Брюссель. Буде спеціальне засідання Європейської ради. На рівні лідерів. Представлю План перемоги – наш інструмент примусу Росії до миру.

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Всі лідери Європи почують, як треба посилити наші позиції. Нам треба завершити цю війну справедливо".

Деталі: У Зеленського заплановані зустрічі із президентом Євроради Шарлем Мішелем, президенткою Європарламенту Робертою Мецолою, і з головами політичних груп у Європарламенті. Буде зустріч із Марком Рютте, Генсеком НАТО.

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