Зеленский повез в Брюссель План побед
Четверг, 17 октября 2024, 09:44
Президент Владимир Зеленский на спецзаседании Европейского совета представит План победы, инструмент Украины для принуждения России к миру.
Источник: Офис президента
Дословно: "Сейчас мы в пути в Брюссель. Будет специальное заседание Европейского совета. На уровне лидеров. Представлю План победы - наш инструмент принуждения России к миру.
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Все лидеры Европы услышат, как надо усилить наши позиции. Нам надо завершить эту войну справедливо".
Детали: У Зеленского запланированы встречи с президентом Евросовета Шарлем Мишелем, президентом Европарламента Робертой Мецолой, и с главами политических групп в Европарламенте. Будет встреча с Марком Рютте, Генсеком НАТО.
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Напомним:
- Двухдневный саммит лидеров ЕС начнется в Брюсселе 17 октября.
- Как сообщалось, "план победы" Зеленского состоит из пяти пунктов и фактически является "планом принуждения России к миру".
- В частности, первым пунктом плана является приглашение Украины в НАТО уже сейчас.
- В среду 16 октября президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде свой План победы, который состоит из 5 пунктов и 3 тайных приложений. Первый пункт - это приглашение в НАТО. Второй пункт - оборона, это необратимое укрепление украинской обороны и разворот войны в сторону РФ (в том числе возвращение войны на вражескую территорию). Этот пункт имеет тайное приложение. Третий пункт - сдерживание российской агрессии. Под него тоже есть тайное приложение, к которому имеют доступ лидеры США, Британии, Италии. Украина предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный пакет сдерживания дальнейшей российской агрессии. Четвертый пункт - стратегически-экономический потенциал Украины. Плюс тайное приложение, которое передается США и ЕС. Оно предусматривает соглашение с партнерами. Пятый пункт - рассчитан на послевоенное время. Украинский опыт должен быть использован для всего Альянса и защиты Европы. Киев предлагает замещение американских военных в Европе украинскими после войны.