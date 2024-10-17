Зеленский повез в Брюссель План побед

Президент Владимир Зеленский на спецзаседании Европейского совета представит План победы, инструмент Украины для принуждения России к миру.

Источник: Офис президента

Дословно: "Сейчас мы в пути в Брюссель. Будет специальное заседание Европейского совета. На уровне лидеров. Представлю План победы - наш инструмент принуждения России к миру.

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Все лидеры Европы услышат, как надо усилить наши позиции. Нам надо завершить эту войну справедливо".

Детали: У Зеленского запланированы встречи с президентом Евросовета Шарлем Мишелем, президентом Европарламента Робертой Мецолой, и с главами политических групп в Европарламенте. Будет встреча с Марком Рютте, Генсеком НАТО.

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Напомним: