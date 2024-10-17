Рютте: Україна стане членом НАТО, але терміни поки не визначені
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна приєднається до Альянсу як його 33-й або 34-й член у майбутньому.
Джерело: Марк Рютте перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі 17 жовтня, повідомляє "Європейська правда"
Деталі: Рютте виступав наступного дня після представлення президентом Володимиром Зеленським українського "плану перемоги", одним із пунктів якого є отримання запрошення на вступ у НАТО. Рютте утримався від того, аби сказати, чи стали держави Альянсу більш прихильними до пропозиції такого запрошення Україні.
Пряма мова Рютте: "На цей момент виглядає, що Україна буде 33-м членом. Але, можливо, перед ними вирине хтось інший. Але Україна буде членом НАТО у майбутньому. Це те, що ми вирішили у Вашингтоні. Тож питання зараз – про хронологію".
Деталі: Зараз, за його словами, союзники зосереджені на зусиллях, які прокладають міст до членства України.
"Тож якщо є конкретне питання "Коли?", я не можу дати на нього відповідь зараз, на цей момент. Але ми працюємо над усіма цими напрямками, щоб насправді вони одного дня стали членом НАТО", – додав Рютте.
Передісторія:
- Як повідомлялося, "план перемоги" Зеленського складається з п'яти пунктів і фактично є "планом примусу Росії до миру".
- У середу 16 жовтня президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді свій План перемоги, який складається із 5 пунктів і 3 таємних додатків..
- Зокрема, першим пунктом плану є запрошення України до НАТО вже зараз.
- Представниця США при НАТО Джуліан Сміт 16 жовтня повідомила, що НАТО "у короткостроковій перспективі" не планує запрошувати Україну, хоча це і вказано першим пунктом представленого Володимиром Зеленським "плану перемоги".