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Рютте: Україна стане членом НАТО, але терміни поки не визначені

"Українська правда"Четвер, 17 жовтня 2024, 10:54
Рютте: Україна стане членом НАТО, але терміни поки не визначені
Марк Рютте. Фото: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна приєднається до Альянсу як його 33-й або 34-й член у майбутньому. 

Джерело: Марк Рютте перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі 17 жовтня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Рютте виступав наступного дня після представлення президентом Володимиром Зеленським українського "плану перемоги", одним із пунктів якого є отримання запрошення на вступ у НАТО. Рютте утримався від того, аби сказати, чи стали держави Альянсу більш прихильними до пропозиції такого запрошення Україні.

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Пряма мова Рютте: "На цей момент виглядає, що Україна буде 33-м членом. Але, можливо, перед ними вирине хтось інший. Але Україна буде членом НАТО у майбутньому. Це те, що ми вирішили у Вашингтоні. Тож питання зараз – про хронологію".

Деталі: Зараз, за його словами, союзники зосереджені на зусиллях, які прокладають міст до членства України. 

"Тож якщо є конкретне питання "Коли?", я не можу дати на нього відповідь зараз, на цей момент. Але ми працюємо над усіма цими напрямками, щоб насправді вони одного дня стали членом НАТО", – додав Рютте.

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Передісторія: 

  • Як повідомлялося, "план перемоги" Зеленського складається з п'яти пунктів і фактично є "планом примусу Росії до миру". 
  • У середу 16 жовтня президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді свій План перемоги, який складається із 5 пунктів і 3 таємних додатків.. 
  • Зокрема, першим пунктом плану є запрошення України до НАТО вже зараз.
  • Представниця США при НАТО Джуліан Сміт 16 жовтня повідомила, що НАТО "у короткостроковій перспективі" не планує запрошувати Україну, хоча це і вказано першим пунктом представленого Володимиром Зеленським "плану перемоги".

НАТОПлан перемогиУкраїна
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