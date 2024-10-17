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Рютте: Украина станет членом НАТО, но сроки пока не определены

"Украинская правда"Четверг, 17 октября 2024, 10:54
Рютте: Украина станет членом НАТО, но сроки пока не определены
Марк Рютте. Фото: Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина присоединится к Альянсу как его 33-й или 34-й член в будущем. 

Источник: Марк Рютте перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе 17 октября, сообщает "Европейская правда"

Детали: Рютте выступал на следующий день после представления президентом Владимиром Зеленским украинского "плана победы", одним из пунктов которого является получение приглашения на вступление в НАТО. Рютте воздержался от того, чтобы сказать, стали ли государства Альянса более благосклонными к предложению такого приглашения Украине.

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Прямая речь Рютте: "На данный момент выглядит, что Украина будет 33-м членом. Но, возможно, перед ними вынырнет кто-то другой. Но Украина будет членом НАТО в будущем. Это то, что мы решили в Вашингтоне. Поэтому вопрос сейчас – о хронологии".

Детали: Сейчас, по его словам, союзники сосредоточены на усилиях, которые прокладывают мост к членству Украины. 

"Поэтому если есть конкретный вопрос "Когда?", я не могу дать на него ответ сейчас, на данный момент. Но мы работаем над всеми этими направлениями, чтобы на самом деле они однажды стали членом НАТО", – добавил Рютте.

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Предыстория: 

  • Как сообщалось, "план победы" Зеленского состоит из пяти пунктов и фактически является "планом принуждения России к миру". 
  • В среду 16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде свой План победы, который состоит из 5 пунктов и 3 тайных приложений. 
  • В частности, первым пунктом плана является приглашение Украины в НАТО уже сейчас.
  • Представительница США при НАТО Джулиан Смит 16 октября сообщила, что НАТО "в краткосрочной перспективе" не планирует приглашать Украину, хотя это и указано первым пунктом представленного Владимиром Зеленским "плана победы".

НАТОПлан победыУкраина
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