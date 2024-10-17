Рютте: Украина станет членом НАТО, но сроки пока не определены
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина присоединится к Альянсу как его 33-й или 34-й член в будущем.
Источник: Марк Рютте перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе 17 октября, сообщает "Европейская правда"
Детали: Рютте выступал на следующий день после представления президентом Владимиром Зеленским украинского "плана победы", одним из пунктов которого является получение приглашения на вступление в НАТО. Рютте воздержался от того, чтобы сказать, стали ли государства Альянса более благосклонными к предложению такого приглашения Украине.
Прямая речь Рютте: "На данный момент выглядит, что Украина будет 33-м членом. Но, возможно, перед ними вынырнет кто-то другой. Но Украина будет членом НАТО в будущем. Это то, что мы решили в Вашингтоне. Поэтому вопрос сейчас – о хронологии".
Детали: Сейчас, по его словам, союзники сосредоточены на усилиях, которые прокладывают мост к членству Украины.
"Поэтому если есть конкретный вопрос "Когда?", я не могу дать на него ответ сейчас, на данный момент. Но мы работаем над всеми этими направлениями, чтобы на самом деле они однажды стали членом НАТО", – добавил Рютте.
Предыстория:
- Как сообщалось, "план победы" Зеленского состоит из пяти пунктов и фактически является "планом принуждения России к миру".
- В среду 16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде свой План победы, который состоит из 5 пунктов и 3 тайных приложений.
- В частности, первым пунктом плана является приглашение Украины в НАТО уже сейчас.
- Представительница США при НАТО Джулиан Смит 16 октября сообщила, что НАТО "в краткосрочной перспективе" не планирует приглашать Украину, хотя это и указано первым пунктом представленного Владимиром Зеленским "плана победы".