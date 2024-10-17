Свято-Михайлівський собор у Черкасах перейшов до ПЦУ: прихильники УПЦ МП влаштували бійку

Після оголошення про перехід Свято-Михайлівського собору в Черкасах до ПЦУ, біля храму виникли сутички за участю прихильників УПЦ МП, які використовували сльозогінний, ламали лавки та кидалися на людей у храмі. У результаті бійки кілька людей зазнали тілесних ушкоджень, поліція розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганства.

Джерело: військовий капелан Володимир Педько, поліція Черкащини, "Центр Черкаських медіа", "Дзеркало тижня", міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, Національна поліція України

Деталі: Вранці 17 жовтня військовий капелан Володимир Педько повідомив, що Свято-Михайлівський собор у Черкасах перейшов до Православної церкви України. Він запросив містян, незалежно від конфесії, взяти участь у спільній молитві.

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За словами священника, храм став гарнізонним. На його території планується створення осередку національно-патріотичного виховання, недільної школи та центру підготовки капеланів.

Пряма мова капелана: "Усіх парафіян, які були та залишаються в Українській православній церкві московського патріархату, запрошуємо до молитви в гарнізонному храмі українською мовою".

Деталі: За даними місцевих видань, у відповідь на ці події до воріт храму прийшли прихильники церкви Московського патріархату. Вони використали сльозогінний газ, щоб потрапити на територію соботу та розпочали бійку.

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Видання "Дзеркало тижня" зазначає, що прихильники УПЦ МП на чолі з митрополитом Феодосієм, якому пред’явлено чотири підозри від правоохоронців за умисні дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, проламали ворота. Усередині храму вони нападали на людей, ламали лавки та кидалися відрами та іншими предметами.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Черкаського районного управління поліції, група комунікації та патрульні. Вони з'ясовують обставини, визначають правову кваліфікацію події та встановлюють учасників інциденту.

фото: Національна поліція України

Повідомляється, що у результаті бійки кілька громадян зазнали тілесних ушкоджень. За фактом хуліганства у соборі поліція розпочала кримінальне провадження.

фото: Національна поліція України

На ситуацію в Свято-Михайлівському соборі відреагував міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. Він закликав містян прийти до храму, щоб висловити свою думку щодо належності головного храму міста та помолитися за Збройні сили України.

Пряма мова Бондаренка: "Ми, як влада, не втручалися в це, громада добровільно перейшла до ПЦУ, але там уже відбувається щось неправомірне. Тому запрошую прийти і підтвердити волю громади".