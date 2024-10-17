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Свято-Михайловский собор в Черкассах перешел в ПЦУ: сторонники УПЦ МП устроили драку

Анастасия ПроцЧетверг, 17 октября 2024, 11:40
Свято-Михайловский собор в Черкассах перешел в ПЦУ: сторонники УПЦ МП устроили драку
фото: Национальная полиция Украины

После объявления о переходе Свято-Михайловского собора в Черкассах в ПЦУ, возле храма возникли столкновения с участием сторонников УПЦ МП, которые использовали слезоточивый, ломали скамейки и бросались на людей в храме. В результате драки несколько человек получили телесные повреждения, полиция начала уголовное производство по факту хулиганства.

Источник: военный капеллан Владимир Педько, полиция Черкасской области, "Центр Черкасских медиа", "Зеркало недели", городской голова Черкасс Анатолий БондаренкоНациональная полиция Украины

Детали: Утром 17 октября военный капеллан Владимир Педько сообщил, что Свято-Михайловский собор в Черкассах перешел в Православную церковь Украины. Он пригласил горожан, независимо от конфессии, принять участие в совместной молитве.

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По словам священника, храм стал гарнизонным. На его территории планируется создание центра национально-патриотического воспитания, воскресной школы и центра подготовки капелланов.

Прямая речь капеллана: "Всех прихожан, которые были и остаются в Украинской православной церкви московского патриархата, приглашаем к молитве в гарнизонном храме на украинском языке".

Детали: По данным местных изданий, в ответ на эти события к воротам храма пришли сторонники церкви Московского патриархата. Они использовали слезоточивый газ, чтобы попасть на территорию собота и начали драку.

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Издание "Зеркало недели" отмечает, что сторонники УПЦ МП во главе с митрополитом Феодосием, которому предъявлено четыре подозрения от правоохранителей за умышленные действия, направленные на разжигание религиозной вражды и ненависти, проломили ворота. Внутри храма они нападали на людей, ломали скамейки и бросались ведрами и другими предметами.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Черкасского районного управления полиции, группа коммуникации и патрульные. Они выясняют обстоятельства, определяют правовую квалификацию события и устанавливают участников инцидента. 

 
фото: Национальная полиция Украины

Сообщается, что в результате драки несколько граждан получили телесные повреждения. По факту хулиганства в соборе полиция начала уголовное производство.

 
фото: Национальная полиция Украины

На ситуацию в Свято-Михайловском соборе отреагировал городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко. Он призвал горожан прийти в храм, чтобы выразить свое мнение о принадлежности главного храма города и помолиться за Вооруженные силы Украины.

Прямая речь Бондаренко: "Мы, как власть, не вмешивались в это, община добровольно перешла в ПЦУ, но там уже происходит что-то неправомерное. Поэтому приглашаю прийти и подтвердить волю общины".

церковьУПЦ МПЧеркассы
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