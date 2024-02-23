Митрополит УПЦ МП отримав уже четверту підозру від правоохоронців

Керівник Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосій отримав уже четверту підозру від правоохоронців – за фактом вчинення умисних дій, спрямованих на розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті.

Джерело: пресслужба СБУ, Черкаська обласна прокуратура

Деталі: У 2023 році Феодосію (в миру Денис Снігірьов) повідомили 3 підозри за розпалювання міжрелігійної ворожнечі (2 епізоди –ред.) та заперечення збройної агресії РФ. Матеріали цих справ наразі скеровано до суду.

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Цього разу встановлено, що після оголошення попередніх підозр клірик продовжив поширювати серед своїх парафіян фейки щодо "захоплення" Храму Різдва Пресвятої Богородиці у Черкасах і видворення звідти служителів церкви.

Також у своїх проповідях митрополит намагався дискредитувати священнослужителів інших конфесій.

Крім того клірик записував деструктивні відеозвернення на офіційній сторінці Черкаської єпархії УПЦ МП у соцмережі Facebook.

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Ініційовані Службою безпеки семантико-лінгвістична і судово-психологічна експертизи підтвердили факти злочинних дій фігуранта.

На підставі зібраних доказів йому повідомлено про ще одну підозру за ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно).

Зараз підозрюваний перебуває під нічним домашнім арештом, але наразі вирішується питання щодо зміни йому запобіжного заходу на більш суворий.