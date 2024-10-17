Прокурор Хмельниччини розповів, як отримав інвалідність: читав матеріали справи

Керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник підтвердив наявність інвалідності, але заперечив інформацію журналістів про те, що отримав її незаконним шляхом.

Джерело: журналіст та головний редактор видання "Цензор.Нет" Юрій Бутусов, Керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник, "Суспільне Хмельницький"

Деталі: 17 жовтня журналіст Юрій Бутусов опублікував імена 49 прокурорів Хмельницької обласної прокуратури на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником, які, за його словами, скористалися корупційною схемою оформлення інвалідності та "роками отримували гроші з державного бюджету".

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Пряма мова Бутусова: "Майже всі прокурори Хмельницької області виявились… інвалідами 2-ї групи – згідно з рішенням головного лікаря МСЕК Тетяни Крупи".

Деталі: За даними Бутусова, прокурор Олійник отримав пенсію в 2017 році у віці 37 років. Аналогічну підвищену пенсію разом із чоловіком оформила і його дружина – прокурор Ірина Олійник.

Пряма мова Олійника: "Особисто я маю проблеми зі здоров’ям. У 2005 році отримав травму на робочому місці вивчаючи матеріали кримінального провадження. Групу отримав у 2017 році ще задовго до призначення на посаду. Хвороба не перешкоджає виконанню службових обов’язків".

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Деталі: За інформацією розміщеною на сайті Хмельницької обласної прокуратури, Олійник "свою трудову діяльність розпочав у 2002 році з посади помічника прокурора Деражнянського району Хмельницької області".

У своїй заяві Олійник не підтвердив і не спростував інформацію щодо того, чи є подружжя Олійників інвалідами 2-ї групи і чи вони оформлені завдяки зв'язкам з підозрюваною у корупції голови Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії та депутатки облради від партії "Слуга народу" Тетяною Крупою.

Олійник підтвердив наявність інвалідності у 48 прокурорів та повідомив, що загальний склад прокуратури області – 225 прокурорів. "Більше того, інвалідність більшості працівників отримана не за останні роки", – сказав Олійник.

Коментуючи реакцію Олійника Бутусов написав, що "Олійник не розповів нічого про підстави оформлення інвалідності 2-ї групи, а перекинув відповідальність за свої вчинки на комісію та правоохоронні органи, і зробив вигляд, ніби його травма у 2005-му році це доведений факт".

"Інвалідність одразу 2-ї групи була оформлена прокурору Олійнику лише 19 липня 2017 року рішенням головної лікарки МСЕК Крупи з видачею довідки серії АВ №0944598. Причому встановлена одразу довічно", – написав він.

Бутусов повідомив, що отримав дані про те, що дружина Олійника, тоді ще прокурор прокуратури Хмельницької області, також оформила інвалідність 2-ї групи у Хмельницькому МСЕК на наступний рік після чоловіка – у 2018-му.

Адвокатка Крупи Анжеліка Моісєєва назвала звинувачення Бутусова в причетності її клієнтки до надання інвалідності прокурорам Хмельниччини необґрунтованим.

Передісторія:

Журналісти встановили, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність у голови медико-соціальної експертної комісії та депутатки облради від партії "Слуга народу" Тетяни Крупи.

В ході розслідування фактів незаконного оформлення інвалідності чоловікам-ухилянтам правоохоронці провели санкціоновані обшуки у службових кабінетах та за місцем проживання керівниці обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тис доларів США, медичні документи з ознаками підроблення, а також списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.

Крім того, вдома у посадовиці вилучили 5 млн 244 тис доларів США, 300 тис євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси, а також документи, які можуть вказувати на відмивання грошей через різні бізнес-проєкти.

Під час проведення слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши через вікно дві сумки з пів мільйоном доларів США.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром 500 млн грн.





