Прокурор Хмельницкой области рассказал, как получил инвалидность: читал материалы дела

Руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Алексей Олейник подтвердил наличие инвалидности, но опроверг информацию журналистов о том, что получил ее незаконным путем.

Источник: журналист и главный редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов, Руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Алексей Олейник, "Суспільне Хмельницький"

Детали: 17 октября журналист Юрий Бутусов опубликовал имена 49 прокуроров Хмельницкой областной прокуратуры во главе с областным прокурором Алексеем Олейником, которые, по его словам, воспользовались коррупционной схемой оформления инвалидности и "годами получали деньги из государственного бюджета".

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Прямая речь Бутусова: "Почти все прокуроры Хмельницкой области оказались... инвалидами 2-й группы – согласно решению главного врача МСЭК Татьяны Крупы".

Детали: По данным Бутусова, прокурор Олейник получил пенсию в 2017 году в возрасте 37 лет. Аналогичную повышенную пенсию вместе с мужем оформила и его жена – прокурор Ирина Олейник.

Прямая речь Олейника: "Лично я имею проблемы со здоровьем. В 2005 году получил травму на рабочем месте изучая материалы уголовного производства. Группу получил в 2017 году еще задолго до назначения на должность. Болезнь не препятствует выполнению служебных обязанностей".

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Детали: По информации размещенной на сайте Хмельницкой областной прокуратуры, Олейник "свою трудовую деятельность начал в 2002 году с должности помощника прокурора Деражнянского района Хмельницкой области".

В своем заявлении Олейник не подтвердил и не опроверг информацию о том, являются ли супруги Олейники инвалидами 2-й группы и оформлены ли они благодаря связям с подозреваемой в коррупции председателя Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии и депутата облсовета от партии "Слуга народа" Татьяной Крупой.

Олейник подтвердил наличие инвалидности у 48 прокуроров и сообщил, что общий состав прокуратуры области – 225 прокуроров. "Более того, инвалидность большинства работников получена не за последние годы", – сказал Олейник.

Комментируя реакцию Олейника Бутусов написал, что "Олейник не рассказал ничего об основаниях оформления инвалидности 2-й группы, а перебросил ответственность за свои поступки на комиссию и правоохранительные органы, и сделал вид, будто его травма в 2005 году это доказанный факт".

"Инвалидность сразу 2-й группы была оформлена прокурору Олейнику только 19 июля 2017 года решением главного врача МСЭК Крупы с выдачей справки серии АВ №0944598. Причем установлена сразу пожизненно", – написал он.

Бутусов сообщил, что получил данные о том, что жена Олейника, тогда еще прокурор прокуратуры Хмельницкой области, также оформила инвалидность 2-й группы в Хмельницком МСЭК на следующий год после мужа – в 2018-м.

Адвокат Крупы Анжелика Моисеева назвала обвинения Бутусова в причастности ее клиентки к предоставлению инвалидности прокурорам Хмельницкой области необоснованным.

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